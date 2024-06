Diese Designerin wählte Prinzessin Catherine für ihr Comeback

Nach sechs Monaten zeigte sich Kate wieder in der Öffentlichkeit - gewohnt perfekt gestylt, in einem weißen Kleid von einem ihrer Lieblingslabels.

Ein halbes Jahr lang mussten Royal- und Mode-Fans auf einen neuen "Kate-Moment" warten: Seit dem Weihnachtsgottendienst im vergangenen Dezember, ihrer anschließenden Bauch-Operation und Krebsdiagnose hatte sich die 42-Jährige Prinzessin zurückgezogen, um sich ganz ihrer Genesung zu widmen. Ihre Teilnahme an der Geburtstagsparade zu Ehren des Königs wurde überraschend am Abend zuvor in einem ungewohnt persönlichen Instagram-Posting bekannt gegeben. Sie sei noch nicht über den Berg, habe gute und schlechte Tage, fühle sich aber momentan fit genug, um bei "Trooping the Colour" in London dabei zu sein, schrieb Catherine, die sich aktuell einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht.

Zu Mittag kam Kate mit ihren Kindern in einer Limousine am Buckingham Palast an, ehe sie in eine Kutsche umstiegen. Dabei war ein erster Blick auf das "Comeback-Outfit" der Stilikone zu erhaschen: Die Princess of Wales wählte ein weißes, knielanges Kleid mit langen Ärmeln im Matrosenlook von ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Packham, dazu einen Hut von Philip Treacy, weiße Pumps von Jimmy Choo, Ohrringe von Cassandra Goad und eine Clutch von Mulberry. Am Kleid steckte eine Brosche des irischen Garderegiments, deren Ehrenobristin Kate ist. Wie immer zeigte sie sich im Partnerlook mit ihrer Tochter Charlotte, 9.

© APA/AFP/JUSTIN TALLIS Kate und Charlotte im Partnerlook

© EPA/TOLGA AKMEN Mit Schleife, Hut und Brosche winkte Kate aus der Kutsche

Seit ihrer Verlobung mit Prinz William im Jahr 2010 trägt Kate immer wieder Designs der Londoner Designerin - zuletzt im vergangenen Jahr bei der Hochzeitsfeier des jordanischen Prinzen Hussein. Bei dem weißen Look von Samstag handelt es sich vermutlich um eine Umgestaltung jenes Kleides, das sie bereits vor gut einem Jahr am Krönungswochenende anhatte, berichteten britische Medien. Schleife und Taillenpartie wurden möglicherweise neu angebracht.

© REUTERS/TOBY MELVILLE Kate vor einem Jahr in Jenny Packham

Obwohl am Samstag naturgemäß alle Augen auf die Prinzessin gerichtet waren, nahmen auch noch andere Royals an der Parade teil: Herzogin Sophie führte ein zitronengelbes Kleid von Beulah London aus, ihre Tochter Louise "recycelte" den floralen Look (Suzannah London) von der Krönung vor einem Jahr sowie einen Hut ihrer Mutter (Jane Taylor).

© REUTERS/Hollie Adams Herzogin Sophie in Gelb

© REUTERS/Hollie Adams Lady Louise trug Altbekanntes

Einen eleganten Auftritt legte auch Königin Camilla hin, die neben ihrem Mann, dem ebenfalls an Krebs erkrankten König Charles, in der Kutsche Platz nahm.