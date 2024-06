Trooping the Colour: Charles bricht wegen Krebserkrankung bei Parade Tradition

An Krebs erkrankter Monarch war heuer nicht zu Pferd, sondern in einer Kutsche unterwegs.

König Charles III. hat in London seine traditionelle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" abgenommen. Das britische Staatsoberhaupt und seine Ehefrau Königin Camilla beobachteten am Samstag den Aufmarsch seines Leibregiments Irish Guards auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade von einem überdachten Podest aus.

Prinzessin Kate wurde zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr wieder in der Öffentlichkeit gesehen.

Charles in Kutsche und nicht zu Pferd Wegen seiner Krebserkrankung nahm der Monarch anders als im Vorjahr die prunkvolle Parade "Trooping the Colour" aber nicht auf dem Pferd ab. Der 75-Jährige legt die kurze Strecke vom Buckingham-Palast zum Paradeplatz in einer Kutsche zurück. Charles' ältester Sohn und Thronfolger Prinz William sowie seine Geschwister Prinzessin Anne und Prinz Edward beobachten die Parade von Pferden aus. Williams an Krebs erkrankte Ehefrau Prinzessin Kate schaute gemeinsam mit ihren drei Kindern und anderen Royals von einem nahen Gebäude aus zu. Die Familie war zuvor in einer geschlossenen Kutsche vom Buckingham-Palast die kurze Strecke zum Exerzierplatz gefahren worden. Kate und ihre Kinder lächelten und winkten den zahlreichen Zuschauern zu.

© EPA/TOLGA AKMEN

Vor der Geburtstagsparade hatten sich seit Samstag früh in London zahlreiche Fans der königlichen Familie versammelt. Viele Menschen wedelten bei Sonnenschein mit dem "Union Jack", der britischen Flagge, manche trugen sogar Kleidung in den Farben Blau, Rot und Weiß. Ein Fan brachte einen Pappaufsteller des Königs mit. Aber auch Gegner der Monarchie machten auf sich aufmerksam. Mitglieder der Organisation Republic schwenkten nahe dem Buckingham-Palast große gelbe Fahnen mit der Aufschrift "Not my King" (Nicht mein König). Nach starkem Regen hatten sich große Lacken gebildet, pünktlich zur Parade zeigte sich aber wieder ein wenig die Sonne. Mit dem royalen Großereignis wird traditionell im Juni der Geburtstag des Monarchen offiziell gefeiert. Grund ist vor allem, dass beim Termin im Juni in der Regel besseres Wetter herrscht. Charles war im November 75 Jahre alt geworden.

Die offizielle Geburtstagsparade "Trooping the Colour" ist ein Höhepunkt im Kalender der Royal Family. Tausende Soldaten in roten Gardeuniformen und mit Bärenfellmützen paradieren auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade. Der König nimmt den Aufmarsch persönlich ab. Wegen seiner Krebserkrankung legte Charles aber in diesem Jahr per Kutsche den Weg vom Palast zurück. 2023 hatte er die Parade noch hoch zu Pferd verfolgt.

In einer Mitteilung vom Freitagabend hatte Kate angekündigt, dass sie an "Trooping the Colour" teilnehmen werde. Sie war im Jänner im Bauchraum operiert worden. Später war bei ihr Krebs diagnostiziert worden, wie sie in einer Videobotschaft Ende März mitgeteilt hatte. Zum bisher letzten Mal hatte sich Kate zu Weihnachten gezeigt. Der Name "Trooping the Colour" bezieht sich auf das Präsentieren der auch als "colour" bezeichneten Fahnen des teilnehmenden Regiments. Die Zeremonie entstand vermutlich zur Regierungszeit von König Charles II. (1660 - 1685). 1748 wurde festgelegt, dass mit der Parade der offizielle Geburtstag des Königs gefeiert wird.