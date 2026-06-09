Mögliche Degradierung: Termin am 16. Juni entscheidet über Beatrices und Eugenies Zukunft

Andrew und Fergie wurden ihre Titel "Herzog und Herzogin von York" aberkannt. Inzwischen werden Forderungen laut, auch Beatrice und Eugenie ihre offiziellen Titel abzuerkennen.

Adelsexperte Robert Jobson stellt gegenüber dem britischen Express fest, dass eine solche Entscheidung von König Charles und Prinz William getroffen werden müsse.

Das Eis für die Geschwister scheint dabei immer dünner zu werden. Denn laut Jobson habe sich zuletzt nur noch Charles für Beatrice und Eugenie eingesetzt. "Niemand gibt freiwillig einen Titel auf – ohne königliche Pflichten ist [der Titel] Königliche Hoheit eine Angriffsfläche, kein Schutzschild", so der Adelsexperte. "Es verbindet sie mit Andrew. Mit Epstein. Mit allem."

Solange Beatrice und Eugenie Prinzessinnen sind, werde man sie daher immer mit dem Königshaus in Verbindung bringen. Dessen sei sich auch der Monarch bewusst.

Charles soll Beatrices und Eugenies letzter Befürworter sein

"Charles liebt diese Mädchen. Schon immer. Aber für Andrew würde er nicht in den Krieg ziehen – und das wissen sie", fügte Jobson hinzu. Auf Cousin William hingegen dürften die Schwestern kaum noch zählen. Dazu der Adelsexperte: "William betrachtet die Institution mit kühler, unsentimentaler Miene. Kate unterstützt jene, die schweigen und ihre Arbeit erledigen. Von den Dreien ist Charles der Einzige, der sich kümmert."

Auch Royal-Experte Richard Fitzwilliams nimmt schon länger an, dass Prinz William nach seiner Thronbesteigung gegenüber seinen Cousinen eine härtere Linie als sein Vater verfolgen könnte.

"William und Catherine scheinen keine enge Beziehung zu den Schwestern zu haben und würden sie vermutlich nicht vermissen", sagte der Adelskenner, der davon ausgeht, dass William auch nicht davor zurückschrecken würde, Eugenie und Beatrice aus dem königlichen Leben auszuschließen, wenn es zum Vorteil der Monarchie wäre (dazu mehr).

"Der König ist nervös geworden"

Aktuellen Berichten zufolge könnte aber auch Charles' Unterstützung für die Geschwister schon bald wegbrechen. Ein Palastinsider gibt gegenüber der deutschen Bild-Zeitung Einblicke in die vermeintliche Entwicklung hinter den Palastmauern: "Die Stimmung hat sich komplett gedreht. Der König ist nervös geworden und geht auch auf Anraten von William und den Palastoberen mehr auf Distanz. Das schmerzt die York-Schwestern sehr, denn sie dachten bislang, dass ihre Stellung in der Monarchie sicher ist, solange Charles König ist", wird die Quelle zitiert.