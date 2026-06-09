Mögliche Degradierung: Termin am 16. Juni entscheidet über Beatrices und Eugenies Zukunft
Ihre Eltern Andrew Mountbatten-Winsdor und Sarah Ferguson mussten aufgrund ihrer Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ihre royalen Titel ablegen. Beatrice und Eugenie durften ihre Prinzessinnentitel, die ihnen von Geburt an zustehen, obwohl sie keine arbeitenden Royals sind, behalten.
Über ihr Schicksal innerhalb der Königsfamilie könnte jedoch bald entschieden werden, so jüngste Medienberichte.
"Die wahren Rollen von Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie werden am 16. Juni enthüllt. Ihr Leben könnte sich danach grundlegend verändern", schreibt express.uk.co in dramatischem Ton.
Royal Ascot könnte über Beatrices und Eugenies Zukunft entscheiden
Journalistin und Adelskennerin Daniela Elser klärt auf. Sie betont, dass Prinz William Reformen der Monarchie anstrebt, die auch die Zukunft der York-Schwestern beeinflussen könnten. Es ist bekannt, dass der Thronfolger als Vertreter einer modernen, schlankeren Monarchie gilt. Und Adelsexperten spekulieren bereits seit einer Weile, dass er den Entschluss fassen könnte, Eugenie und Beatrice gänzlich vom königlichen Leben auszuschließen.
Man fragt sich also, wer das Rennen macht und im inneren Kreis der Royals bleiben darf.
Elser meint, dass man bereits beobachten könne, wie sich die einzelnen Mitglieder des Clans aktuell bei wichtigen Ereignissen im königlichen Kalender positionieren, beispielsweise wenn es um Weihnachten in Sandringham geht.
Der nächste große Anlass ist Royal Ascot, das am Dienstag, dem 16. Juni, beginnt.
Im Vorfeld wurde bereits viel darüber spekuliert, ob Andrews Töchter bei dem Pferderennen anwesend sein werden. Und ihre Anwesenheit könnte für sie wichtiger sein als bisher vielleicht angenommen.
Denn sollten Beatrice und Eugenie dort erscheinen, könne man davon ausgehen, dass sie sich zumindest vorerst im königlichen Zirkel aufhalten werden, so Elser.
Andrew und Fergie wurden ihre Titel "Herzog und Herzogin von York" aberkannt. Inzwischen werden Forderungen laut, auch Beatrice und Eugenie ihre offiziellen Titel abzuerkennen.
Adelsexperte Robert Jobson stellt gegenüber dem britischen Express fest, dass eine solche Entscheidung von König Charles und Prinz William getroffen werden müsse.
Das Eis für die Geschwister scheint dabei immer dünner zu werden. Denn laut Jobson habe sich zuletzt nur noch Charles für Beatrice und Eugenie eingesetzt. "Niemand gibt freiwillig einen Titel auf – ohne königliche Pflichten ist [der Titel] Königliche Hoheit eine Angriffsfläche, kein Schutzschild", so der Adelsexperte. "Es verbindet sie mit Andrew. Mit Epstein. Mit allem."
Solange Beatrice und Eugenie Prinzessinnen sind, werde man sie daher immer mit dem Königshaus in Verbindung bringen. Dessen sei sich auch der Monarch bewusst.
Charles soll Beatrices und Eugenies letzter Befürworter sein
"Charles liebt diese Mädchen. Schon immer. Aber für Andrew würde er nicht in den Krieg ziehen – und das wissen sie", fügte Jobson hinzu. Auf Cousin William hingegen dürften die Schwestern kaum noch zählen. Dazu der Adelsexperte: "William betrachtet die Institution mit kühler, unsentimentaler Miene. Kate unterstützt jene, die schweigen und ihre Arbeit erledigen. Von den Dreien ist Charles der Einzige, der sich kümmert."
Auch Royal-Experte Richard Fitzwilliams nimmt schon länger an, dass Prinz William nach seiner Thronbesteigung gegenüber seinen Cousinen eine härtere Linie als sein Vater verfolgen könnte.
"William und Catherine scheinen keine enge Beziehung zu den Schwestern zu haben und würden sie vermutlich nicht vermissen", sagte der Adelskenner, der davon ausgeht, dass William auch nicht davor zurückschrecken würde, Eugenie und Beatrice aus dem königlichen Leben auszuschließen, wenn es zum Vorteil der Monarchie wäre (dazu mehr).
"Der König ist nervös geworden"
Aktuellen Berichten zufolge könnte aber auch Charles' Unterstützung für die Geschwister schon bald wegbrechen. Ein Palastinsider gibt gegenüber der deutschen Bild-Zeitung Einblicke in die vermeintliche Entwicklung hinter den Palastmauern: "Die Stimmung hat sich komplett gedreht. Der König ist nervös geworden und geht auch auf Anraten von William und den Palastoberen mehr auf Distanz. Das schmerzt die York-Schwestern sehr, denn sie dachten bislang, dass ihre Stellung in der Monarchie sicher ist, solange Charles König ist", wird die Quelle zitiert.
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