Prinzessin Beatrice: Ehemann Edoardo gibt seltenen Einblick in sein Leben

In einem neuen Interview mit dem Magazin Financial Times gab der 40-jährige Mapelli Mozzi seltene Einblicke in sein Leben. Er sei "always on a train" - also "immer am Sprung". Dem US-People-Magazin zufolge hat der Immobilienmogul seine Firma Banda im Alter von 23 Jahren gegründet. Neben London betreut das Unternehmen unter anderem Immobilienprojekte in Neu-Delhi, Mailand, Los Angeles und Paris.