Prinzessin Eugenies "riskanter Balanceakt" zwischen Prinz Harry und Charles

Vor bald fünf Jahren hat Prinz Harry seine königlichen Pflichten niedergelegt - gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan verließ er das Land. Die beiden leben mittlerweile mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in den USA.

Als ein Grund für den Rückzug gelten der Umgang der Boulevardmedien mit Meghan und Drohungen. Harry betonte, dass es seiner Meinung nach für seine Frau in Großbritannien nicht sicher sei. Das Paar hatte auch Vorwürfe gegen Mitglieder der Royal Family erhoben, das Verhältnis zu ihnen gilt als schwierig.

Als enge Vertraute galt lange Harrys Cousine Prinzessin Eugenie. Laut dem Boulevardportal Daily Express haben sich aber auch die beiden in den zuletzt voneinander entfernt.

Eugenie verbringt inzwischen mit ihrem Mann Jack Brooksbank und den beiden Söhnen August und Ernest viel Zeit in Portugal. Sie genieße es, dort einfach in ihren Trainingsklamotten und mit hochgebundenen Haaren in den Supermarkt gehen zu können, weil es "keinen interessiert", sagte die jüngere Tochter von König Charles' Bruder Prinz Andrew im vergangenen Jahr im Podcast "Table Manners".

Bericht: Harry und Meghan kauften Haus in Portugal

Die britische Daily Mail hatte berichtet, dass auch Harry und Meghan kürzlich ein Haus in Portugal erworben haben. Daily Express zufolge könnte dies zu einer neuerlichen Annäherung zwischen Harry und Eugenie führen. Aber: "Eugenie befindet sich in einer schwierigen Lage, weil sie Harry schon immer sehr nahe stand, aber sie ist sich sehr bewusst, dass diese Beziehung den Rest ihrer Familie irritieren könnte", zitiert Daily Express einen namentlich nicht genannten Insider.