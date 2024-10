Der geheime Schmerz hinter Prinzessin Kates Lächeln

Prinzessin Kate gilt als beliebtestes Mitglied der britischen Königsfamilie und vor allem als Bindeglied zur jüngeren Generation. Wenn sie auftritt, strahlt sie, zeigt sich nahbarer und zugänglicher, als man es von vielen anderen Royals kennt.

So entspannt und ausgeglichen Kate auch wirkt: Dem Magazin Closer zufolge verbergen sich hinter Kates Lockerheit und Lächeln manchmal Bedenken und "Schmerz" - nämlich dann, wenn sie ohne ihre Kinder verreisen muss.

Kate fällt es schwer, von ihren Kindern getrennt zu sein "Ich erinnere mich, dass ich mit ihr zusammen in Bhutan war und wir kurz darüber sprachen, wie schwer es ist, kleine Kinder zurückzulassen", zitierte Closer die britische Adelsexpertin und Autorin Katie Nicholl. "Kate will modern sein, sie will mit anpacken, sie will präsent sein." Reichtum und Privilegien würden es Kate nicht leichter machen, von ihrem Nachwuchs getrennt zu sein. Die Prinzessin habe ihr damals verraten, dass sie sich schwertue, ihre Kinder nicht bei sich zu haben. "Obwohl (...) sie sich rund um die Uhr Kindermädchen leisten kann, ließ sie ihre Mutter auf Prinz George und Prinzessin Charlotte aufpassen, was ich als ganz normal empfand. Ich konnte sehen, wie viel Trost und Selbstvertrauen ihr das gab. So konnte sie ihren Job hervorragend machen. Aber ich glaube, es bedeutet immer großen Schmerz für sie, ihre Kinder zurückzulassen", so Nicholl.

Mit einer farbenfrohen Zeremonie waren Kate und Ehemann Prinz William im April 2016 auf ihrer Asienreise im Königreich Bhutan empfangen worden. Bunt gekleidete Tänzer hatten die beiden zum Auftakt ihres zweitägigen Besuchs am Palast Tashichho Dzong in der Hauptstadt Thimphu vor einer Privataudienz bei König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck und Königin Jetsun Pema willkommen geheißen. Der an der Universität von Oxford ausgebildete Monarch des Kleinstaats - auch als Drachenkönig bekannt - hatte William und Kate traditioneller Landestracht, die am Arbeitsplatz und in Schulen getragen wird. Auch die Königin und die Kate waren traditionell nach bhutanischer Art gekleidet - Kate in einem cremefarbenen Cape und einem langen blauen Rock, beides in Bhutan gefertigt. Kate und William haben drei Kinder - Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Seit der Thronbesteigung von König Charles tragen sie die Titel eines Prinzen und einer Prinzessin von Wales. Charlotte war zum Zeitpunkt des Bhutan-Trips gerade einmal elf Monate alt.

Kate hatte im März eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. In den vergangenen Monaten war die künftige Königin nur selten zu sehen gewesen. Ihre Diagnose war nicht die einzige schwere Nachricht, die die Royal Family in diesem Jahr verkraften musste. Auch ihr Schwiegervater König Charles III. wird wegen einer nicht näher erläuterten Krebserkrankung behandelt. Im Sommer musste auch Charles' Schwester Prinzessin Anne mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, weil sie bei einem Unfall vermutlich von einem Pferd am Kopf getroffen wurde. Im September hatte die Kate in einem emotionalen Video bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Sie wolle nun langsam auch wieder Termine wahrnehmen.