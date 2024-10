Vorwürfe gegen Mette-Marits Sohn: "Schamane" Verrett meldet sich zu Wort

Verrett: Kann Hilfe "nicht erzwingen"

Der aus Kalifornien stammende Verrett, nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration, will auf spirituelle Weise Menschen zu ihrer wahren Stärke verhelfen. In einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Video sprach er an seine Fans adressiert etwa über Meditation und "höhere Energien". Im Kommentarbereich des Postings ging er auf Høiby ein. "Warum gehst du nicht und hilfst Marius?", wollte da eine Nutzerin wissen. "Ich kann nur denen helfen, die offen für meine Hilfe sind. Ich kann es nicht erzwingen", so Verret. Seinen Kommentar versah er mit einem roten Herzen.

Høibys Anwalt Øyvind Bratlien teilte der Nachrichtenagentur im September NTB mit, seinem Mandanten werde vorgeworfen, die Ex-Freundin von einer unterdrückten Rufnummer angerufen zu haben, er bestreite die Vorwürfe aber. Am 4. August war Høiby in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung und der Sachbeschädigung festgenommen und am Tag darauf wieder freigelassen worden. In einer schriftlichen Stellungnahme hatte er damals eingeräumt, unter Alkohol- und Kokaineinfluss gegenüber seiner Freundin gewalttätig geworden zu sein und Dinge in ihrer Wohnung zerstört zu haben.

Die Anklage wegen Körperverletzung sei um fahrlässiges Verhalten und Verstoß gegen Kontaktverbot erweitert worden, hieß es in einer späteren Polizeimitteilung weiter. Høiby sei auch wegen mutmaßlicher Misshandlung in engen Beziehungen mit zwei weiteren Frauen angeklagt. Zudem gebe es eine Anklage wegen Drohungen gegen eine vierte Person.