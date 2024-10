Prinz Harry nimmt in der alten Heimat wieder "königliche Rolle" ein

"Königliche Rolle schien ihm zu liegen"

Der britischen Körperspracheexpertin Judi James zufolge war Harry wirklich gut gelaunt - er habe "Begeisterung" und "authentische Freude" ausgestrahlt, sagte sie dem Mirror. "Er schritt in den Raum und glättete ein einziges Mal mit der Hand seine Krawatte - im Gegensatz zu seinem Auftritt in New York letzte Woche, bei dem er ständig an seiner Krawatte gezerrt hat, was sehr ängstlich wirkte", so James. "Die königliche Rolle schien ihm hier zu liegen, und er ließ sich auf ein paar sehr lebhafte Händechütteln ein und sah aus, als wolle er seine Gastgeber in ein freundliches Gespräch verwickeln."

Harry wirke nach wie vor royal, meint James: "Als er mit anderen für Fotos posierte, wirkte seine Körpersprache königlich: Er verschränkte die Hände vor dem Oberkörper (...), lächelte mit Mund und Augen, und man sah, dass er der Welt sein Glück zeigen wollte." Während seiner Gespräche mit anwesenden Kindern habe sich Harry "völlig vertieft von seiner besten Seite" gezeigt. "Er ging in die Knie, um mit ihnen auf Augenhöhe zu kommen, und er hörte ihnen aktiv zu."