Prinz William: Seine größte Sorge um Kate wird nun wahr

Seit 2011 sind Prinz William und Prinzessin Catherine, die einander bereits auf der Uni kennen- und liebengelernt haben, mittlerweile glücklich verheiratet. Das zukünftige Königspaar hat drei Kinder. Es soll jedoch eine Phase in ihrer Beziehung gegeben haben, in der William befürchtete, die bürgerliche Kate könnte den Wunsch verspüren, auf ein Leben als Royal an seiner Seite zu verzichten.

Die Trennung war nur vorübergehend, doch es sollte drei weitere Jahre dauern, bis Prinz William seiner Kate einen Antrag machte. Die Boulevardpresse rätselte in dieser Zeit immer wieder, wieso William so lange brauchte, um die Frage aller Fragen zu stellen. Den Grund verriet der Thronfolger in seinem und Kates Verlobungsinterview im Jahr 2010.

Die Romanze zwischen dem heutigen Prinzen und der Prinzessin von Wales verlief nicht immer reibungslos. Die beiden kamen als Studenten an der St. Andrews University in Schottland zusammen. Einige Jahre nach ihrem Abschluss schockierten sie die Welt, als bekannt wurde, dass sie sich getrennt haben.

Er fuhr fort: "Sie und ihre Familie, ich möchte wirklich sicherstellen, dass sie die bestmögliche Anleitung und Chance bekommen, zu sehen, wie das Leben in dieser Familie ist. Das ist der Grund, warum ich so lange darauf gewartet habe. Ich wollte ihr die Chance geben [...], bei Bedarf einen Rückzieher zu machen" - was mit einem Lachen von Kate quittiert wurde.

Auf diese Weise hat der Prinz sichergestellt, dass Kate auch wirklich weiß, worauf sie sich einlässt und nicht erst dann unter Umständen den Wunsch verspürt, aus dem Königshaus auszusteigen, wenn er und sie bereits offiziell Mann und Frau sind.

Seitdem hat Prinzessin Catherine immer wieder bewiesen, dass sie dem Druck der Öffentlichkeit gewachsen ist. Auch wenn ihre Treue gegenüber dem Königshaus derzeit auf eine harte Probe gestellt wird.

Kate nach OP von Paparazzi verfolgt

Die dreifache Mutter hat sich im Jänner einer Bauchoperation unterzogen und diesbezüglich um Privatsphäre gebeten. Kate wolle sich abseits der Öffentlichkeit von dem Eingriff erholen, erklärte der Palast und gab bekannt, dass die zukünftige Königin ihre royalen Pflichten nicht vor Ostern wieder aufnehmen werde.

Ruhe war Catherine aber nicht vergönnt. Nachdem im Netz Verschwörungstheorien um ihren Aufenthaltsort laut geworden waren, stieg der Druck auf Kate sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Mittlerweile wurde sie schon mehrfach in Windsor von Paparazzi geknipst. "Es ist schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass Kate zu diesen Schnappschüssen im Wesentlichen gezwungen wurde", stellte eine Adelsexpertin fest.

Und auch Prinz William dürfte der mediale Druck, der derzeit auf seine Ehefrau ausgeübt wird, wie ein bitteres Déjà-vu vorkommen.

William schmerzt es, dass Kate wie seine Mutter Diana verfolgt wird

Der Thronfolger, der erst vor wenigen Tagen an einer Gedenkveranstaltung zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Diana teilgenommen hat, dürfte sich einer Adelsexpertin zufolge zunehmend um die Sicherheit seiner Frau Sorgen machen. "Nachdem er gesehen hat, wie seine Mutter ziemlich viel davon durchgemacht hat und verfolgt wurde, denke ich, dass er das Gefühl hat, dass Elemente davon erneut verletzen, und zwar in Form von Forderungen und Geschrei gegenüber seiner Frau wegen ihrer medizinischen Privatsphäre, und das ist so", stellte Sunday Times-Royal-Korrespondentin Roya Nikkhah in der Sendung "Good Morning Britain" kritisch fest. "Es tut ihm weh."