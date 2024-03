Prinzessin Dianas Bruder über Kate: "Mache mir Sorgen"

"Ich mache mir Sorgen darüber, was mit der Wahrheit passiert ist", sagte der 59-Jährige gegenüber BBCs "Sunday with Laura Kuenssberg", nachdem die Prinzessin von Wales im Internet Gegenstand von Gerüchten aufgrund ihrer Pause von ihren königlichen Pflichten geworden war.

Dianas Bruder zeigt kein Verständnis dafür, dass die Öffentlichkeit der Prinzessin nach ihrer Operation nicht die Ruhe und Privatsphäre gönnt, um die sie gebeten hatte. Während seines Interviews verglich Spencer das aktuelle Ausmaß der "Online-Verschwörung" mit der "Einmischung der Presse" im Zusammenhang mit dem Tod seiner Schwester Diana.

Die Ex-Frau von König Charles III. war 36 Jahre alt, als sie im August 1997 in Paris bei einem tödlichen Autounfall ums Leben kam, nachdem sie von Paparazzi in einen Tunnel gejagt worden war. "Ich glaube, früher war es gefährlicher", sagte Spencer.

"Wenn ich auf 1997 und Dianas Tod zurückblicke, denke ich, dass das so schockierend war, die Umstände ihres Todes waren so schockierend, dass die Industrie, die die Paparazzi unterstützt, tatsächlich genauer darüber nachdachte, was sie tun konnte und was nicht", sagte er. "Nicht, weil sie ein moralisches Urteilsvermögen hatten, sondern weil es für die Öffentlichkeit inakzeptabel war."

Insider: Kate wird sich äußern, wenn sie sich dazu bereit fühlt

Der Druck, der auf Kate lastet, wird dennoch immer größer, weswegen wohl auch ein Palast-Insider appelliert, Catherine Rekonvaleszenz zu respektieren. Die Quelle sagte gegenüber der Sunday Times am Wochenende, es sei möglich, dass Kate bei einem ihrer offiziellen Auftritte über ihre Genesung sprechen werde. "Wenn sie es tun würde, würde sie es so tun", fügte der Insider hinzu und merkte an, dass sie sich nur äußern würden, wenn "sie sich bereit fühlt". Er fügte hinzu: "Ich gehe davon aus, dass das ihr Instinkt und ihre Entscheidung ist."