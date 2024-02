Prinz William: Annäherung an Harry nur unter dieser Bedingung

Schwere Zeiten für die britischen Royals. Anfang der Woche war Prinz Harry nach Großbritannien gereist, nachdem bekannt geworden war, dass sein Vater König Charles III. an Krebs erkrankt ist. Medienberichten zufolge traf er sich am Dienstag kurz mit ihm in dessen Wohnsitz Clarence House in London. Am Mittwoch reiste Harry dann wieder ab.

Prinz William habe "kein Interesse" daran, sich mit Prinz Harry zu versöhnen, bis dieser einsieht, was er mit seinen Äußerungen über die königliche Familie angerichtet habe, berichtet die britische Zeitung The Sun unter Berufung auf die Adelsexpertin Ingrid Seward . "Was William betrifft, so hat er absolut kein Interesse daran, mit Harry zu sprechen, bis Harry sich wie ein Gentleman benimmt und sich für die jahrelangen Unhöflichkeiten und Beleidigungen entschuldigt, die er William und Kate entgegengebracht hat", so Seward.

"William muss insgeheim wütend sein, wenn er daran denkt, wie er Harry all die Jahre unterstützt hat, und in diesem einen Moment in seinem Leben, in dem sein 75-jähriger Vater und seine Ehefrau erkrankt sind, kann Harry nur an Harry denken und dies als Gelegenheit nutzen, seine Ankunft anzukündigen und erwarten, William zu sehen", führt Seward weiter aus. Zum endgültigen Zerwürfnis mit den Royals soll die Veröffentlichung privater Details durch Harry in seiner Autobiografie beigetragen haben.

Harry nahestehende Quellen sagten laut Sun unterdessen, dass er seinen Bruder gerne getroffen hätte, "wenn sich die Gelegenheit ergeben" hätte, und dass er jede Einladung dazu angenommen hätte.

Prinz Harry hatte kurz nach seinem Kurzbesuch in London in den USA eine Preisverleihung besucht. In Las Vegas präsentierte er am Donnerstag eine Auszeichnung bei einer Veranstaltung der National Football League. "Ich finde es wirklich toll, wie ihr Rugby von uns gestohlen habt. Und etwas Eigenes daraus gemacht habt", scherzte Harry über American Football, wie in einem Video auf der Internetseite von "Sky Sports" zu sehen war. Dann lobte er die Arbeit der Footballspieler.