Prinz Harry: Überraschungsauftritt in Las Vegas nach Blitzbesuch in UK

Erstmals seit Bekanntwerden der Krebserkrankung von König Charles trat am Mittwoch Thronfolger Prinz William wieder in der Öffentlichkeit auf. Sein Bruder Prinz Harry reiste unterdessen eiligst aus den USA an - was Spekulationen über eine Aussöhnung zur Folge hatte.

Der jüngere Sohn des Monarchen, der sich vor einigen Jahren von seinen royalen Pflichten lossagte und inzwischen in den USA lebt, wurde am Dienstag gesichtet, als er in einem Auto mit verdunkelten Scheiben auf das Gelände von Clarence House, dem Wohnsitz von Charles und Camilla in London, gefahren wurde. Doch es sollte bei einem Blitzbesuch bleiben: Harry machte sich dann am Mittwoch auch schon wieder auf den Weg zurück in die USA. Britischen Medien zufolge war er am Nachmittag bereits wieder am Flughafen Heathrow - nur etwa 24 Stunden nach seiner Ankunft.