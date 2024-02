Was bedeutet Charles' Krebsdiagnose jetzt für Prinz William?

Erstmals seit Bekanntwerden der Krebserkrankung von König Charles ist Thronfolger Prinz William wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Der 41-Jährige überreichte am Mittwochmorgen auf Schloss Windsor Medaillen und Orden des britischen Königshauses. Ausgezeichnet wurde unter anderem die Fußballerin Ellen White , Torschützenkönigin der englischen Nationalmannschaft, die mit den "Lionesses" die Europameisterschaft 2022 gewonnen hatte. Auf Bildern war William in Uniform in einem prunkvollen Saal des Schlosses zu sehen, wie er sich mit der Sportlerin unterhielt. Für den Abend wurde er bei der Spendengala einer Londoner Luftrettungsgesellschaft erwartet.

William wird jetzt so sehr gebraucht wie noch nie. Am Montag hatte der Palast mitgeteilt, dass Charles an Krebs erkrankt sei. Die ambulante Behandlung soll bereits begonnen haben. Für deren Dauer soll der König keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen. Einspringen soll neben Königin Camilla (76) und Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) vor allem William.

Der Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London hält es nicht mehr für ausgeschlossen, dass William schon früher als angenommen an die Spitze der Königsfamilie rücken könnte. "Als Charles mit 74 Jahren auf den Thron kam, schien es nicht unwahrscheinlich, dass er noch 20 Jahre bei guter Gesundheit bleibt. Diese Annahme wurde nun erschüttert", sagte er und fügte hinzu, die jüngsten Entwicklungen machten eine Abdankung - in zehn Jahren vielleicht - wahrscheinlicher. "Es könnte das echte Bedürfnis geben, mit William die nächste Generation einzubringen", so Prescott.

Um den König selbst dürfte es in nächster Zeit womöglich erst einmal ruhig werden. Charles und Camilla reisten am Dienstag Berichten zufolge per Hubschrauber zu ihrem Landsitz Sandringham in der ostenglischen Grafschaft Norfolk. Zuvor waren sie lächelnd und winkend auf dem Rücksitz eines Autos in London gesichtet worden.