Prinz Harry: So emotional war die Beerdigung seines Onkels

Es ist eine Seltenheit, dass Prinz Harry nach Großbritannien zurückkehrt, zu groß sind die Gräben zwischen ihm, seiner königlichen Familie und der hiesigen Presse. Doch Ende August nahm der 39-Jährige trotzdem an der Trauerfeier seines Onkels Lord Robert Fellowes in Norfolk teil. Fellowes war mit Dianas Schwester Lady Jane verheiratet.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Beerdigung an sich ein sehr emotionales Ereignis war. Doch die zitierte Quelle erzählte über einen Moment, der besonders bewegend und rührend gewesen sein soll - nämlich, als Harry sich besonders viel Zeit für die Geschwister seiner verstorbenen Mutter Diana nahm. Da wären seinen zwei Tanten (und Fellowes Witwe) Lady Jane Spencer (67) und Lady Sarah McCorquodale (69) sowie Onkel Charles Spencer (60). Das Wiedersehen soll sehr herzlich ausgefallen sein.

"In Anbetracht dessen, was mit der Gesundheit der Familie passiert ist, vermute ich, dass er Zeit mit Menschen verbringen möchte. Er steht der mütterlichen Seite der Familie sehr nahe", so eine weitere nahestehende (und natürlich anonyme) Quelle zu People. Sowohl bei Harrys Vater König Charles III. als auch bei Schwägerin Kate wurde vor geraumer Zeit Krebs diagnostiziert.