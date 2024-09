Heimlicher UK-Besuch: Prinz Harry kam in Dianas Herrenhaus unter

Nur noch selten zieht es den britischen Prinzen Harry in seine alte Heimat Großbritannien - weil er noch immer um die Sicherheit seiner Frau Herzogin Meghan fürchtet, wie er kürzlich in einer Dokumentation des Fernsehsenders ITV mit dem Titel "Tabloids on Trial" angab. Dabei sprach er über seinen Kampf gegen die Boulevardmedien. Es sei ein Risiko, sich gegen die Presse zu stellen. "Schauen Sie sich an, was mir, meiner Frau und meiner Familie in den letzten vier Jahren passiert ist", sagte Harry. Das sei eine schwere Entscheidung.

Harrys Mutter Prinzessin Diana war am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall zusammen mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed auf der Flucht vor Paparazzi in Paris ums Leben gekommen. Sie ist auf einer kleinen Insel inmitten eines Sees auf dem Gelände des Herrenhauses der Spencers, Althorp House, in der Grafschaft Northamptonshire in Mittelengland begraben. Dianas Söhne William und Harry gelten als zerstritten. Harry hatte sich mit Meghan von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.

Geheimer Heimat-Trip Sein jüngster Besuch dürfte vollkommen unter dem Medienradar passiert sein. Das US-Magazin People berichtet, Harry habe Ende August an der Trauerfeier seines Onkels Lord Robert Fellowes teilgenommen und sei bei Dianas Bruder Charles Spencer in Althorp House untergekommen. Fellowes war mit Dianas Schwester Lady Jane verheiratet. Auch Prinz William und Dianas Schwester Lady Sarah McCorquodale sollen an der Beerdigung teilgenommen haben. Im April wurde bekannt, dass Harry seinen Erstwohnsitz ganz offiziell in die USA verlegt hat. Das ging aus öffentlich einsehbaren Unterlagen des britischen Handelsregisters Company House hervor. Demnach ist Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex, wie er in Dokumenten der Organisation Travalyst bezeichnet wird, in den USA wohnhaft.

Die Änderung war bereits am 29. Juni 2023 vorgenommen worden - dem Datum, zu dem der Buckingham-Palast mitgeteilt hatte, dass Harry und Meghan aus dem Anwesen Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen seien. Das Paar hatte das Haus nach der Hochzeit 2018 von Harrys inzwischen gestorbener Großmutter, Queen Elizabeth II., als Wohnsitz erhalten. Berichten zufolge hatte König Charles III. die beiden aus Ärger über Harrys Memoiren "Reserve" (Originaltitel: "Spare") aus dem königlichen Anwesen vertrieben. Harry und Meghan hatten sich vor rund vier Jahren vom engeren Kreis des Königshauses losgesagt. Das Verhältnis zum Rest der Royal Family gilt als zerrüttet. Sie leben inzwischen mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im US-Bundesstaat Kalifornien.