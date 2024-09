Unappetitliche Pflicht auf Touren, vor der allen Royals graust

Auch Charles musste einmal passen, als ihm im Jahr 2018 eines Besuchs in East Devon, einem Bezirk in der Grafschaft Devon in England, ein Stück Zitronen- und gelber Zucchinikuchen angeboten wurde.

Charles lehnte damals höflich ab, nachdem der damalige Prinz von Wales erfahren hatte, dass es der Kuchen Ameisen enthielt.

"Insekten?!", lachte Charles und winkte ab, als er und Camilla ein Festival besuchten, bei dem die besten Speisen und Kunsthandwerke der Gegend präsentiert wurden. Obwohl er den Insektenkuchen ablehnte, probierte Charles andere Leckereien, darunter einen Fruchtsaft, während Camilla ein Glas lokalen Sekt genoss.