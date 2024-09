"Harry führt einen teuren Lebensstil"

Besonders in der britischen Presse machten tagelang Gerüchte die Runde, dass Harry das Geld ablehnen könnte – aus Anstandsgründen, da er schließlich kein arbeitendes Mitglied der "Firma" mehr ist. Diese Gerüchte seien aber vollkommen an den Haaren herbeigezogen, betont Grand Harrold, der ehemalige Butler der Royals: "Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass Harry das Geld annehmen wird." Immerhin habe Harry einen Anspruch auf die acht Millionen Pfund, er habe sie rechtmäßig geerbt, so Harrold.

Auch Royal-Experte Hugo Vickers hegte von Beginn an keinen Zweifel, dass das Vermögen an Harry gehen würde. Denn er und Meghan (43) könnten das Geld gut gebrauchen, meint er im Interview mit The Sun: "Zweifellos wäre es [das Geld] hilfreich, denn ich denke, er führt einen sehr teuren Lebensstil." Schließlich müssen nicht nur das herrschaftliche Anwesen in Kalifornien, sondern auch die zahlreichen Angestellten bezahlt werden.

Seit Harry und Meghan nach Kalifornien gezogen sind, bessern sie ihre Haushaltskasse mit Netflix-Dokumentationen auf. Auch Harrys Skandal-Autobiographie "Reserve" war ein internationaler Mega-Bestseller. Zudem engagiert sich das Paar für Wohltätigkeitsorganisationen. Ihr derzeitiges Vermögen soll sich auf 60 Millionen Dollar belaufen.