Prinz Harrys Pläne für seinen 40. Geburtstag am Sonntag

Zu seinem 40. Geburtstag am Sonntag hat Prinz Harry von seinen Kindern geschwärmt. "Vater von zwei unglaublich netten und lustigen Kindern zu werden, hat mir eine neue Perspektive auf das Leben gegeben und meinen Fokus bei all meiner Arbeit geschärft", teilte der jüngere Sohn von König Charles III. in einer Erklärung an die BBC mit.

"Vater zu sein, ist eine der größten Freuden des Lebens und hat mich nur noch mehr motiviert und engagiert, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen."

Urlaub mit Freunden Seinen Geburtstag will der Fünfte der britischen Thronfolge mit Ehefrau Herzogin Meghan sowie seinem fünfjährigen Sohn Prinz Archie und seiner dreijährigen Tochter Prinzessin Lilibet zu Hause in Kalifornien feiern. Anschließend fährt er mit einer Gruppe enger Freunde in den Urlaub.

"Ich war nervös wegen 30, ich freue mich auf 40", hieß es in Harrys Erklärung weiter. Vor zehn Jahren hatte er sich eben von seiner damaligen Freundin getrennt und gründete die Invictus Games, Wettbewerbe für kriegsversehrte Soldaten, als Folge seiner Militäreinsätze in Afghanistan. "Weiter Gutes tun" Nun betonte er: "Egal, wie alt ich bin, meine Mission ist es, weiterhin präsent zu sein und Gutes in der Welt zu tun." Der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, blickt positiv in die Zukunft: "Her mit dem nächsten Jahrzehnt." Die Familie war vor einigen Jahren in die USA gezogen, Harry und Meghan nehmen seitdem keine royalen Pflichten mehr wahr. Stattdessen engagieren sie sich für Wohltätigkeitsorganisationen. Ihr Geld verdienen sie mit Dokumentationen für den Streaming-Riesen Netflix. Harry hat auch eine Biografie veröffentlicht, in der er die Royal Family scharf kritisiert. Das Verhältnis gilt deshalb als schwer belastet. Seit Jahren liegt Harry nun im Clinch mit der königlichen Familie, insbesondere mit seinem Vater und seinem Bruder Prinz William. Harry reist nur noch selten in sein Heimatland. Nach dem Bekanntwerden der Krebserkrankung seines Vaters hatte Harry diesen aber sogleich in London besucht.