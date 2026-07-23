Prinz George 13 geworden: Der sorgfältig geplante Aufstieg eines zukünftigen Königs

Der britische Prinz George feierte am 22. Juni seinen 13. Geburtstag. Der Palast veröffentlichte aus diesem Anlass ein neues Foto von Prinz Williams und Prinzessin Kates Sohn auf Instagram, das einen neuen Meilenstein des Teenagers einzuläuten schien. Für George beginnt bald ein neuer Lebensabschnitt Es handelt sich um ein offizielles Porträt, auf dem George mit Anzug zu sehen ist - das erste dieser Art. Der Zweite in der Thronfolge lächelt souverän in die Kamera, mit den Händen in den Hosentaschen, und erinnert mit dieser Haltung sehr an seinen Vater William. Tatsächlich beginnt für Williams und Kates ältesten Sohn schon bald ein neuer, ernsterer Lebensabschnitt. George wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Zuletzt besuchte er gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.

Eines Tages wird Prinz George König. Das Porträt des 13-jährigen Prinzen biete einen Vorgeschmack auf den Mann, der eines Tages den Thron besteigen wird, sind sich Adelsexperten sicher. Und auch wenn sich seine Vorbereitung auf das Amt von der seines Vaters und Großvaters unterscheidet, wird bei seinem Aufstieg zum zukünftigen Monarchen nichts dem Zufall überlassen.

Adelsexpertin: George soll ein moderner König werden Obwohl alle drei ein Aufwachsen hinter Palastmauern gemeinsam haben, erlebt George dabei eine ganz andere Kindheit als sein Opa und sein Papa. Sowohl König Charles III. als auch Prinz William wurden gemäß königlicher Tradition hauptsächlich von Kindermädchen großgezogen. Der Prinz und die Prinzessin von Wales hingegen gelten als engagierte Eltern, die ihren drei Kindern möglichst viel Normalität ermöglichen wollen. Sie schrecken auch beide nicht davor zurück, den Kindern Vorrang vor der Pflicht zu geben. Dazu mehr:

Auf seine Zukunft als König wird aber auch George bereits in jungen Jahren vorbereitet. Das Königshaus vollführt dabei einen heiklen Balanceakt, Georges Kindheit zu schützen und ihn gleichzeitig auf die immense Last der Krone vorzubereiten. Königliche Kommentatoren, darunter Rebecca English von der Daily Mail, heben den beispiellosen Ansatz von Prinz William und Kate bei der Erziehung ihres Sohnes George hervor. Anders als frühere Generationen von Royals, die von Geburt an strengen institutionellen Protokollen unterworfen waren, haben sie bewusst öffentliche Kritik riskiert, um das emotionale Wohlbefinden und die Privatsphäre ihres ältesten Sohnes zu priorisieren. George wird vom Medienrummel noch weitgehend abgeschirmt. Das ermöglicht dem Teenager, abseits des Blitzlichtgewitters persönliche Interessen zu entdecken. Dieser schützende Rahmen zeige sich etwa deutlich in seiner Schulausbildung. Zudem darf George auch bestimmten Hobbys nachgehen. Diese würden von Palastmitarbeitern jedoch sorgsam gelenkt, um sicherzustellen, dass er eine realistische Sichtweise entwickele. Ziel sei es, einen vielseitig gebildeten Menschen großzuziehen, der die Monarchie modernisieren kann, und nicht eine zeremonielle Symbolfigur, welche an veraltete Traditionen gebunden ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/JUSTIN TALLIS / JUSTIN TALLIS Prinz George wird eines Tages den Thron besteigen.

Neue Medienstrategie - von Kate beeinflusst Auch sonst machen William und Kate einiges anders als ihre Vorgänger. Das zeige sich auch in ihrer streng kontrollierten Medienstrategie in Form eines direkten Kommunikationsmodells. Dieses minimiert aufdringliche Paparazzi-Begegnungen, während es gleichzeitig das weltweite Interesse der Öffentlichkeit am Königshaus befriedigt. Die Familie Wales zeigt sich auf Social Media wesentlich nahbarer und privater, als es etwa bei Charles und Camilla der Fall ist. Und die Veröffentlichung von Geburtstagsporträts folgt der von Kate entwickelten Strategie, die Meilensteine ihrer Kinder selbst zu fotografieren. So umgeht Löwenmama Kate immer wieder traditionelle Pressefotografen und behält die Kontrolle über die Darstellung und die Ästhetik des öffentlichen Bildes ihrer Familie.