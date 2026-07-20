American Dream geplatzt? Insider über Harrys und Meghans Pläne, nach UK zurückzukehren

Innerhalb der britischen Königsfamilie scheint sich eine Versöhnung anzubahnen. König Charles und seine Frau Königin Camilla haben am 10. Juni Prinz Harry, dessen Frau Meghan und ihre beiden Kinder im Highgrove House empfangen. Der Palast sprach bei dem Treffen in der Privatresidenz des Königs in der englischen Grafschaft Gloucestershire von einer „privaten Familienangelegenheit“. Wie geht es nach Treffen mit Charles für Meghan und Harry weiter? Es war das erste Mal seit mehr als vier Jahren, dass der König seine Enkelkinder Archie (7) und Lilibet (5) persönlich gesehen hat, berichtete die BBC. Prinz Harry und Meghan waren seit 2022 nicht mehr gemeinsam in Großbritannien gewesen, als sie an der Beisetzung von Königin Elizabeth II. teilnahmen. Archie und Lilibet waren ebenfalls seit 2022 nicht mehr im Land. Nun wird darüber spekuliert, wie sich Harrys und Meghans Verbindungen zu England in Zukunft entwickeln könnten, nachdem sie sich 2020 von den royalen Pflichten losgesagt haben. Träumte das Ehepaar einst von einem unabhängigen Leben in den USA, scheint dieser Plan für Meghan und Harry zumindest nicht mehr ganz so reizvoll zu sein. Gerüchten zufolge könnten der Herzog und die Herzogin von Sussex den Vereinigten Staaten in Zukunft den Rücken kehren.

Ein Vertrauter von Prinz Harry erklärte gegenüber der Daily Mail, es herrsche das Gefühl vor, der amerikanische Traum sei vielleicht doch nicht so erstrebenswert, wie angenommen. Der namentlich nicht genannte Insider fügte hinzu: „In seinem Umfeld ist man sich durchaus bewusst, dass er sich in Amerika zunehmend unwillkommen fühlt.“ Zwischenstation Portugal? Berichten zufolge würde Meghan den Wunsch ihres Mannes, sich wieder seinen Wurzeln zuzuwenden, voll und ganz unterstützen. „Meghan ist voll und ganz dabei, Harrys englische Seite wiederzuentdecken und enge Bande zu knüpfen“, heißt es.