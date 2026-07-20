Aus dem Häuschen: Königsfamilie feiert Spaniens WM-Sieg

Spanien ist nach 2010 zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister geworden. Im Finale setzte sich La Roja 1:0 gegen Argentinien durch. Im MetLife Stadium in New Jersey fieberten neben Stars wie den Beckhams, US-Präsident Donald Trump und Melania Trump auch die spanischen Royals bei dem entscheidenden letzten Spiel der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft mit.

Spanische Königsfamilie gratuliert La Roja zu WM-Sieg

Die spanische Königsfamilie verfolgte das Spiel zunächst von der Tribüne aus und feierte den Sieg Spaniens später auf dem Rasen. Nach den gefeierten Spielern konnte auch König Felipe den Pokal in den Händen halten - und seine Familie war sichtlich aus dem Häuschen. Fotos zeigen den Monarchen, Königin Letizia und ihre beiden Töchter Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofia jubelnd im Kreis der spanischen Nationalmannschaft.