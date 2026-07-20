Aus dem Häuschen: Königsfamilie feiert Spaniens WM-Sieg
Spanien ist nach 2010 zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister geworden. Im Finale setzte sich La Roja 1:0 gegen Argentinien durch. Im MetLife Stadium in New Jersey fieberten neben Stars wie den Beckhams, US-Präsident Donald Trump und Melania Trump auch die spanischen Royals bei dem entscheidenden letzten Spiel der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft mit.
Spanische Königsfamilie gratuliert La Roja zu WM-Sieg
Die spanische Königsfamilie verfolgte das Spiel zunächst von der Tribüne aus und feierte den Sieg Spaniens später auf dem Rasen. Nach den gefeierten Spielern konnte auch König Felipe den Pokal in den Händen halten - und seine Familie war sichtlich aus dem Häuschen. Fotos zeigen den Monarchen, Königin Letizia und ihre beiden Töchter Kronprinzessin Leonor und Infantin Sofia jubelnd im Kreis der spanischen Nationalmannschaft.
„Weltmeister! Herzlichen Glückwunsch“, schrieb das spanische Königshaus später auf Instagram. „Dieser Stern ist der Lohn für einen langen und anstrengenden Weg, der mit Fleiß, Opferbereitschaft, Ausdauer und beispielhaftem Einsatz in jedem Spiel beschritten wurde. Ihr habt jede Herausforderung mit der Überzeugung eines großartigen Teams gemeistert und Spanien an die Weltspitze geführt. Herzlichen Glückwunsch an die Spieler, das Trainerteam und alle Fans.“
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