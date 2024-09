Prinz Andrews listiger Plan, Oberhand über Charles zu behalten

Es scheint aber so, als würde der gefallene Royal das Anwesen in Windsor, das er zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson bewohnt, weiterhin vehement für sich beanspruchen.

Berichten zufolge versucht König Charles II., seinen jüngeren Bruder bereits seit einiger Zeit aus dem 30-Zimmer-Anwesen zu vertreiben, in dem er seit Anfang der 2000er-Jahre wohnt.

Der in Ungnade gefallen Herzog von York hatte 2003 einen Pachtvertrag für das Herrenhaus mit einer Laufzeit von 75 Jahren unterzeichnet. Er bezog das Haus im darauffolgenden Jahr.

Prinz Andrew soll zudem Pläne für einen listigen Schachzug haben, da er wisse, dass er im Streit um Royal Lodge die "Oberhand" hat, schreibt The Mirror.

Es wirkt fast so, als würde der Herzog von York davon ausgehen, dass Charles einen öffentlichen Streit um das Anwesen vermeiden wird wollen.

"Andrew möchte, dass sein Bruder lange lebt und erfolgreich ist. Er ist der Monarchie äußerst treu. Aber es ist nicht gerade ein Staatsgeheimnis, dass Andrew mehr als ein Jahrzehnt jünger als sein Bruder ist", so eine Quelle. "Warum Charles in diesem Moment seiner Regierungszeit diese Ablenkung will, ist für Andrews Freunde ein großes Rätsel. Es sieht kindisch und rachsüchtig aus, da ich glaube, dass es niemandem außer Charles einen Dreck scheren würde, wo Andrew lebt."

Der Monarch soll eigentlich der Meinung sein, dass es für seinen jüngeren Bruder sinnvoller wäre, in das ehemalige Zuhause von Harry und Meghan, Frogmore Cottage, zu ziehen.

Charles soll sich aber darüber im Klaren sein, dass er seinen Bruder entsprechen entlohnen müsste, im Gegenzug zu Andrews Auszug aus der Royal Lodge, um einen Zwist zu vermeiden.

"Die ganze Sache ist ein Chaos und es hilft dem König nicht, öffentlich darüber zu streiten. Letztendlich muss Andrew etwas gegeben werden, um den Pachtvertrag aufzugeben", behauptet ein ehemaliger Höfling gegenüber Daily Beast.

Doch obwohl die Aussicht, das Anwesen zu verlieren, für den Duke of York eine schmerzvolle Vorstellung sein soll, scheint Andrew nicht über die nötigen finanziellen Mittel zu verfügen, um die Residenz standesgemäß zu pflegen.

Berichten zufolge hat der 64-Jährige die Zahlungen für die Instandhaltung des denkmalgeschützten Anwesens versäumt.