Mutter von Fergie: Der wahre Grund für Sarahs Scheidung von Andrew

Sarah Ferguson und Ex-Prinz Andrew ließen sich 1996 nach zehn Jahren offiziell scheiden, nachdem sie sich bereits 1992 getrennt hatten. Ungewöhnlich: Trotz der Scheidung wohnten die beiden in der Royal Lodge weiterhin zusammen, blieben eng verbunden und zogen ihre Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie gemeinsam groß – eine Seltenheit innerhalb der royalen Familie. Doch das ist alles längst vorbei. Nach dem Epstein-Skandal müssen Fergie und Andrew die Royal Lodge räumen, Ferguson distanziert sich zudem betont von ihrem Ex-Ehemann, um ihr Image zu retten. Denn Andrew gilt als royal non grata – und das dürfte sich so schnell auch nicht ändern.

Ex-Schwiegermama: "Andrew fehlt es an ..." Doch schon lange vor dem Bekanntwerden von Andrews Verbindung mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein musste Andrew viel Kritik aufgrund seines schwierigen Charakters einstecken – nicht nur in der britischen Bevölkerung, sondern vor allem auch innerhalb der eigenen Familie. So hatte auch Susan Barrantes, die 1998 verstorbene Mutter von Fergie, nur bedingt Schmeichelhaftes über ihren (Ex-)Schwiegersohn zu berichten. Laut dem im August veröffentlichten Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" von Andrew Lownie verriet Barrantes dem nach der Scheidung ihrer Tochter dem italienischen Magazin Gente: "Er ist ein gut aussehender Junge und hat ein Herz aus Gold, so sehr, dass er selbst alles Geld ausgeben würde, um jemandem zu helfen, aber ihm fehlt es einfach an Charakter... er hat absolut keinen." Sie fügte hinzu: "Hätte er nur Charakter, hätte seine Ehe vielleicht nicht in die Brüche gehen müssen." Barrantes' wieder ans Tageslicht beförderte Meinung über Andrew dürfte die öffentliche Meinung über den Bruder von König Charles III. weiterhin bekräftigen.