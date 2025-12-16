Beatrice und Eugenie vor neuem Andrew-Problem - eine Schwester leidet besonders

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie sollen vor einem Problem stehen, nachdem König Charles III. die Geschwister zu Weihnachten nach Sandringham eingeladen hat, während ihr Vater Andrew Mountbatten Windsor vom royalen Familienleben ausgeschlossen wurde, berichtet die britische Daily Mail. Beatrice und Eugenie in "Liebes-Tauziehen" gefangen Die Einladung des Königs, mit dem Rest der Royals Weihnachten zu feiern, werfe für die beiden Schwestern erneut schwierige Fragen nach ihrer Loyalität auf. Einem Insider zufolge würden sich Beatrice und Eugenie in einem "Liebes-Tauziehen" befinden.

Beatrice hatte vor wenigen Tagen ihre Tochter Athene taufen lassen. Auch dieser Anlass dürfte für die Prinzessin bereits eine logistische Herausforderung dargestellt haben. Andrew und Fergie waren als Gäste anwesend. König Charles III., Prinz William und Kate sollen Berichten zufolge zwar Einladungen erhalten haben, blieben der Familienfeier, die im engsten Kreis abgehalten wurde, jedoch fern. Nun rückt das nächste Familienfest näher. Und auch zu Weihnachten werde sich zeigen, wem Beatrices und Eugenies Loyalität gilt.

"Logistischer und emotionaler Albtraum" Da der Ex-Prinz Andrew und die ehemalige Herzogin von York weitgehend vom öffentlichen Leben des Königshauses ausgeschlossen wurden, leiden ihre Töchter nun mehr denn je unter dem Druck institutioneller Erwartungen einerseits und familiärer Verbundenheit andererseits. Eine namentlich nicht genannte Quelle behauptet gegenüber der Daily Mail, die Situation habe sich für die Schwestern inzwischen zu einem "logistischen und emotionalen Albtraum" entwickelt. Beide möchten dem König und der Krone gegenüber loyal sein. Gleichzeitig empfinden Eugenie und Beatrice natürlich auch eine tiefe Verbundenheit zu ihren in Ungnade gefallenen Eltern.