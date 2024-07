Middletons in Wimbledon: Vier Anzeichen für Überraschungs-Auftritt von Kate

Prinzessin Kate hat dieses Jahr noch nicht am Wimbledon-Turnier teilgenommen, obwohl die Organisatoren immer noch "hoffnungsvoll" sind, dass sie vor dem Ende der Spiele am 14. Juli erscheinen wird, berichtet Page Six.

Und während ein möglicher Überraschungs-Auftritt der Princess of Wales auf sich warten lässt, nahmn am Donnerstag Kates Eltern Carole und Michael Middleton an Sport-Veranstaltung teil. Carole wurde im All England Lawn Tennis and Croquet Club in einem Blumenkleid und einem cremefarbenen Blazer fotografiert, während Michael, einen dunkelblauen Anzug und eine gelb gemusterte Krawatte trug.

Die Vorsitzende des All England Clubs, Debbie Jevans , sagte jedoch bereits im Juni gegenüber Telegraph Sport, dass der Club immer noch optimistisch sei, dass Catherine auch dieses Jahr einen Auftritt in Wimbeldon absolviert.

Die Boulevardpresse nennt indes weitere Gründe, warum sich Catherine für einen Wimbeldon-Besuch entscheiden könnte.

Kate nahm an Parade " Trooping the Colour" teil

Ein Zeichen dafür, dass Catherine 2024 in Wimbledon dabei sein könnte, ist, dass sie im Juni 2024 an Trooping the Colour teilnahm. Die überraschende Ankündigung ihrer Teilnahme am Tag vor der Veranstaltung löste zum Teil Bedenken aus, aber sie schien in guter Stimmung und bei guter Gesundheit zu sein, als sie neben ihrer Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace lächelte.

Tennis ist Kates große Leidenschaft

Ein weiterer möglicher Grund, warum die man Prinzessin von Wales in Wimbledon sehen könnte, ist, dass sie eine Leidenschaft für das Event und den Sport als Ganzes hat. In einer BBC-Dokumentation über Wimbledon aus dem Jahr 2017 erzählte Kate gegenüber Sue Barker, dass sie sich Wimbledon jedes Jahr ansehen würde. Sie fügte hinzu: "Es ist so ein wesentlicher Teil des englischen Sommers, und ich denke, es inspiriert wirklich junge Leute, mich selbst, es hat mich inspiriert, als ich jünger war, mich auf den Sport einzulassen."