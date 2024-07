Meghan will starke Konkurrentin ausstechen - und geht damit Risiko ein

Im April verschickte die aufstrebende Lifestyle-Unternehmerin dann erstmals Geschenkkörbe voller Zitronen und einem Glas Marmelade an prominente Freunde wie Mindy Kaling , Kris Jenner und Chrissy Teigen .

Es wird angenommen, dass die Lifestyle-Marke, die Gwyneth Paltrow s Unternehmen "Goop" Konkurrenz machen soll, durchaus Erfolg versprechend ist. Quellen teilten Page Six bereits im Februar mit, dass Meghan Pläne habe, die Lifestyle-Branche im Sturm zu erobern.

Davon ließ sich Meghan nicht entmutigen. Doch während die Herzogin von Sussex große Pläne schmiedet, werden weitere kritische Stimmen laut, sie würde mit ihrem Unternehmen die in den USA ausgesprochen erfolgreiche Marke "Magnolia" von Chip und Joanna Gaines kopieren.

Als Meghan ihre ersten Marmeladen verschickte, wurde ihr schon einmal mangelnder Einfallsreichtum vorgeworfen. Die Marmelade von American Riviera Orchard erinnerte nämlich an die hauseigene Konserven-Linie des Buckingham-Palastes. Die Herzogin von Sussex ist nämlich nicht der erste (Ex-)Royal, der seine eigenen Produkte verkauft. Und es heißt, Meghan könnte sich von ihrem Schwiegervater König Charles III. inspirieren haben lassen, der in den 1990er-Jahren begann, Produkte wie Marmelade zu verkaufen.

Unternehmensberaterin Rachel Richardson sieht auffällige Parallelen zwischen Gaines' Unternehmen und jenem von Meghan. Sie betont aber, dass Meghans Streben, Gaines Konkurrenz zu machen, mit ungewünschten Nebeneffekten für die Herzogin einhergehen könnte – vor allem, wenn es um die Privatsphäre der Herzogin von Sussex geht.

"Authentizität ist im Lifestyle-Bereich von zentraler Bedeutung und diejenigen, die Erfolg haben, sind in der Regel bereit, ihr ganzes Leben zu teilen", stellt Richardson im Gespräch mit Page Six fest. Joanna Gaines hat sich in der Vergangenheit über ihre Probleme mit dem Ruhm geäußert.

"In (der Netflix-Doku) 'Harry und Meghan' und dem Oprah-Winfrey-Interview ließ Meghan die Kameras einige Aspekte ihres Privatlebens einfangen. Aber um eine erfolgreiche Lifestyle-Show auf die Beine zu stellen, muss sie bereit sein, die Tür ganz aufzureißen."