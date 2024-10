Meghan verbindet mit verfeindeter Victoria Beckham schmerzhafte Erkrankung

David Beckham und seine Frau Victoria Beckham sollen Prinz Harry Berichten zufolge einst nahegestanden sein. Das britische Promipaar war auch bei Harrys Hochzeit mit Meghan Markle im Jahr 2018 in der St. George’s Chapel in Windsor zu Gast. Meghan galt zu diesem Zeitpunkt noch als Fan von Victoria Beckhams Modelabel.

Die Beckhams waren Berichten auch zufolge bestrebt, Meghan vor ihrem Jawort mit Harry das Gefühl zu geben, in Großbritannien willkommen zu sein. Über Victoria Beckham hieß es, sie habe mit Meghan sogar die Kontakte zu ihren Lieblingsfriseuren und -stylisten in London geteilt, um dem ehemaligen "Suits"-Star sein neues Leben in England zu erleichtern.