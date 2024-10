"Wütend": Warum Meghan derzeit auf David Beckham sauer sein dürfte

Meghan galt zu diesem Zeitpunkt noch als großer Fan von Victoria Beckhams Modelabel.

Es schien in der Tat so, dass das Promi-Paar noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Harry pflegte, als dieser mit Meghan zusammenkam. Die Beckhams waren damals Berichten zufolge bestrebt, Harrys Freundin das Gefühl zu geben, in Großbritannien willkommen zu sein. Über Victoria Beckham hieß es, sie habe mit Meghan sogar ihre Kontakte zu ihren Lieblingsfriseuren und -stylisten in London geteilt, um dem ehemaligen "Suits"-Star sein neues Leben in England zu erleichtern.

Da wundert es nicht, dass ein Insider behauptet, dass die Beckhams "Meghan sehr unterstützt haben, als sie in Großbritannien ankam".

Autor Tom Bower behauptet gegenüber The Sun außerdem, der ehemalige Fußballer und die Modedesignerin hätten der heutigen Herzogin von Sussex in einer Zeit, als das Medieninteresse an ihr plötzlich zunahm, sogar Zuflucht in ihrem Haus in Los Angeles angeboten.

Inzwischen sollen sich die Beckhams Berichten zufolge vom Herzog und der Herzogin von Sussex distanziert haben.

Meghan vermutlich sauer über Video von William und Beckham

Zu sehen, dass sich David Beckham köstlich mit Prinz William amüsiert, dürfte Meghan daher zugesetzt haben, spekulieren die beiden Adels-Experten Andrew Gold und Kinsey Schofield. "Dies ist etwas, das Meghan Markle verärgern wird", kommentierte Schofield auf Youtube das Video von dem Thronfolger und dem Ex-Kicker.