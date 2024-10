Nach überraschender Trennung: Beckham-Sohn bestätigt Romanze mit Fotografin

"Mooch und ich haben uns nach fünf Jahren Liebe getrennt", schrieb der 22-jährige Sohn von Victoria und David Beckham zu einem Foto der beiden, das er in einer Instagram-Story teilte. "Wir haben immer noch eine Menge Liebe und Respekt füreinander", schrieb er weiter.

Auch Regan, die Romeo Beckhams erste große Liebe war, meldete sich damals zu Wort. Zu einem weiteren gemeinsamen Schnappschuss schrieb sie: "Wir sind zusammen aufgewachsen, seitdem wir 16 waren! Die Liebe nimmt andere Formen und Wege an, wenn man älter wird."

Romeo Beckham bestätigt Romanze mit Fotografin

Mittlerweile scheint der Beckham-Spross wieder in festen Händen zu sein. Wie die Daily Mail berichtet, bestätigte Romeo Beckham seine Romanze mit der amerikanischen Fotografin Gray Sorrenti, als die beiden sich diese Woche während eines romantischen Spaziergangs durch New York sichtlich verliebt zeigten. Die britische Zeitung veröffentlichte eine Reihe an Fotos, auf denen das Paar innige Küsse austauscht (zu sehen hier).