Prinz Harry und Herzogin Meghan haben sich Berichten zufolge ein neues Ferienhaus in Europa zugelegt.

Nicht Großbritannien: Meghans und Harrys neues Haus in Europa

Nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren britischen Zweitwohnsitz Frogmore Cottage auf Geheiß von König Charles III. aufgeben mussten, sollen sich die Sussexes Berichten zufolge ein neues Anwesen zugelegt haben, das sie nutzen können, wenn sie nach Europa reisen.

Das neue Haus des Ehepaares befinde sich allerdings nicht etwa in Harrys Heimat Großbritannien, sondern in Portugal, so die Daily Mail.

Meghan und Harry kaufen sich Ferienhaus in Portugal Als der Herzog und die Herzogin von Sussex von Charles aus ihrem Cottage in Windsor vertrieben wurden, blieben sie in England ohne Zuhause zurück. Das in Kalifornien ansässige Paar bleibt Europa aber weiterhin verbunden. In Portugal könnten Harry und Meghan möglicherweise ein sogenanntes Goldenes Visum erwerben. Das bedeutet, dass sie durch Investitionen, etwa mit dem Kauf einer Immobilie oder durch eine Spende, eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten könnten. Als sich die ehemalige Schauspielerin im November 2017 mit dem britischen Prinzen Harry verlobte, sagte der Kensington Palace, Meghan werde zu gegebener Zeit die britische Staatsbürgerschaft beantragen, wobei ein Sprecher bestätigte, dass "sie einen Prozess durchlaufen wird, der mehrere Jahre dauern wird".

Auch Prinzessin Eugenie hat Großbritannien den Rücken gekehrt Meghan und Harry sind nicht die einzigen Royals, die ein portugiesisches Anwesen besitzen. Harrys Cousine Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank sind Besitzer eines Hauses im CostaTerra Golf and Ocean Club - einer Luxusanlage mit 300 Anwesen am Meer in Melides, südlich von Portugals Hauptstadt Lissabon. "Sie sind fertig mit all den Dramen, die sich gerade im Buckingham Palace abspielen", zitierte New Idea im Jahr 2022 einen angeblichen Insider. Eugenie wolle sich auf ihre Familie konzentrieren. Ein Umzug nach Portugal sei demnach "genau das Richtige" für sie. Das Paar teilt sich seit dem Umzug seine Zeit zwischen Großbritannien und Portugal auf.