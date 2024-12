Experte: Neue Doku könnte Ruf von Harry und Meghan dauerhaft ruinieren

So sagt etwa Reporter Russel Myer laut express.co.uk in der Sendung: "Wenn man an Orte wie Nigeria oder Kolumbien reist, die große sozioökonomische Probleme haben, gibt es in diesen Ländern einige der ärmsten Gemeinden der Welt, und man kommt dort an und trägt Dutzende von Designerkleidern im Wert von mehreren Tausend Pfund – das vermittelt wirklich nicht die richtige Botschaft."

Ein weiterer Vorwurf ist, dass Meghan und Harry in Hollywood riesige Summen verdienen, indem sie den Ruf der Monarchie opfern.