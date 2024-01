Meghan und Harry: Jüngste Entscheidung löst Kontroverse aus

In einem Fall hat Harry nun aber aufgegeben. Er hat kürzlich eine Verleumdungsklage gegen den Verlag der Boulevardzeitung Mail on Sunday zurückgezogen. Der jüngere Sohn von König Charles III. hatte Associated Newspapers Limited (ANL) wegen eines Meinungsbeitrags über eine anhängige Klage des 39-Jährigen gegen das britische Innenministerium verklagt. Harry sah seinen Ruf geschädigt.

Ihm wurde in dem Text vorgeworfen, einen falschen Eindruck vermittelt zu haben über seine Bereitschaft, für seinen polizeilichen Personenschutz in Großbritannien zu zahlen. Im Dezember 2023 hatte ein Richter einen Antrag Harrys auf ein beschleunigtes Verfahren abgewiesen, da der Verlag Aussicht auf Erfolg vor Gericht habe. Der Royal musste daraufhin Anwaltskosten der Gegenseite in Höhe von 48.447 Pfund (56.430 Euro) übernehmen. Harry hat die gesamte Klage zurückgezogen, wie die Mail (Online) am Freitag berichtete. Laut Mail kommen nun weitere Anwaltskosten in sechsstelliger Höhe auf ihn zu.