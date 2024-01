2 Worte: Königin Camillas ergreifendes Versprechen kurz nach dem Tod der Queen

Die letzten Stunden im Leben von Queen Elizabeth II. sind Thema einer neuen Biografie über König Charles III. von Daily Mail-Autor Robert Hardman ("The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy"). Mit dem Tod seiner Mutter wurde Charles - oft als Prinz im ewigen Wartestand beschrieben - umgehend zum König. Die Queen war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf dem königlichen Schloss Balmoral in Schottland gestorben.

Camilla versprach, sich um Charles zu kümmern

Nachdem sich die Familie in Balmoral versammelt hatte, seien der neue Monarch und Ehefrau Königin Camilla gemeinsam vom Flughafen Aberdeen zum Militärflugplatz der Royal Air Force im Westen Londons geflogen, heißt es in dem neuen Buch. Von dort aus ging es zum Buckingham-Palace, wo Charles seinen Fahrer gebeten habe, vor den Toren zu halten. Vor Ort habe Charles den Kontakt mit Schaulustigen und Trauernden gesucht und ein paar Hände geschüttelt. Der erste Trauernde soll Charles gefragt haben, ob er ihn umarmen dürfe. Der König habe volksnah entgegnet: "Natürlich." Camilla, so heißt es in dem Buch, erinnerte sich später gegenüber Freunden, dass eine ihrer prägendsten Erinnerungen an diesen Rundgang die Begegnung mit einer Frau war, die sie bat: "Pass für uns auf ihn auf". Dabei habe sie auf Charles angespielt. Camilla habe kurz und knapp versichert: "Werde ich." Der Buckingham-Palast erklärte, er werde die neue nicht autorisierte Biografie nicht kommentieren.