Meghan und Harry: Erster gemeinsamer Auftritt seit 3 Monaten - Details, die auffallen

Meghan und Harry veröffentlichen Video-Botschaft

Anlässlich des bevorstehenden Remembrance Day im Vereinigten Königreich, an dem verstorbene Militärangehörige geehrt werden, sprach das Paar am 7. November per Video zum Thema Gewalt gegen Kinder aus.

Harry und Meghan übermittelten eine eindringliche Botschaft über die Bedeutung der Online-Sicherheit für Kinder - ein Thema, das den dreifachen Eltern sehr am Herzen liegt.

Der Clip wurde auf Archewell.org veröffentlicht.

In ihrer Video-Botschaft betonte das Paar die Dringlichkeit, sich mit digitaler Gewalt gegen Kinder zu befassen, und wies darauf hin, dass die erste Ministerkonferenz zur Beendigung der Gewalt gegen Kinder zu einem kritischen Zeitpunkt stattfindet. Harry und Meghan stellten klar, dass wir uns in einem entscheidenden Moment befinden, in dem sich das Bewusstsein nun in sinnvolles Handeln verwandeln muss.

"Wir stehen an einem Scheideweg", sagte Harry, "und die Dringlichkeit, unseren Ansatz zum Schutz von Kindern zu überdenken und neu zu definieren, wird immer deutlicher. Obwohl die Notwendigkeit schon immer offensichtlich war, ist es jetzt an der Zeit, dieses Bewusstsein in sinnvolle Maßnahmen umzusetzen."