Melania & Donald Trump: Deuten diese Indizien auf Scheidung hin?

Melanias Klaps beweist, dass sie Donald genauso hasst wie die Amerikaner". Sowohl bei einem Auftritt auf dem roten Teppich beim Flughafen in Tel Aviv als auch einen Tag später in Rom wollte die 54-Jährige partout nicht die Hand ihres Mannes greifen, die so offensichtlich den Kontakt suchte. Stattdessen gab es von der ehemaligen First Lady einen mahnenden Klaps auf den Handrücken ihres Gatten. Ein andermal hielt sie demonstrativ am Henkel ihrer Birkin Bag fest.