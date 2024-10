Gerüchte über "getrennte Leben" von Prinz Harry und Meghan

Das offensichtliche Streben nach getrennten Karrieren feuerte auch Spekulationen über das Privatleben des Herzogs und der Herzogin von Sussex an. So wurde in einem Bericht gar behauptet, Harry habe die Nacht seines 40. Geburtstags mit Freunden auf einem Wanderurlaub statt mit seiner Frau verbracht - was die Gerüchteküche weiter zum Brodeln brachte.

Das Montecito Journal sprach von einem "zunehmend getrennten Leben" des Ehepaares. Getrennte Karriere-Wege

Eine dem Paar in den USA lebendem Paar nahestehende Quelle betont allerdings gegenüber The Sun: "Es ist normal, dass Paare nicht alles zusammen machen."

Es sei Meghan gewesen, welche die Solo-Reise ihres Mannes arrangiert habe.

Hinzu kommt, dass Meghan und Harry Berichten zufolge vor Kurzem ein Ferienhaus in Portugal gekauft haben sollen. Ein Umstand, der ebenfalls gegen eine Ehekrise spricht.