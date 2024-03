Kate durch Body-Double ersetzt? Warum Palast Gerüchten kein Ende bereitet

Waren die gesundheitlichen Probleme, die dazu führten, dass sie aus der Öffentlichkeit verschwand, viel schlimmer als zunächst angenommen? Versteckte sie sich gar wegen Eheproblemen? Nachdem die wilden Spekulationen um Prinzessin Catherine immer lauter geworden waren, wurde sie an der Seite von Prinz William auf einem Bauernmarkt in Windsor gesichtet.

Doch der Auftritt des Ehepaares in der Öffentlichkeit trug wenig dazu bei, kursierende Verschwörungstheorien zu entkräften. "Das ist nicht Kate", twitterte etwa Moderator Andy Cohen am Montag, nachdem das neue Foto in der Zeitung The Sun veröffentlicht wurde. Im Netz fragten sich auch zahlreiche Social-Media-User: Wurde Kate durch ein Body-Double ersetzt?