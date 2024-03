"Einerseits muss Meghan Verständnis für den ganzen Stress haben, den Kate durchmacht, während sie mit einem ernsten medizinischen Problem zu kämpfen hat", erklärte der Autor von "The King: The Life of Charles III". "Andererseits war die Medienmaschinerie des Palastes noch nie so entlarvt als das, was sie ist: ein völliges Durcheinander, eine totale Katastrophe."

Seit ihrem Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals im Jahr 2020 leben Prinz Harry und Herzogin Meghan zusammen mit ihren beiden Kindern in Montecito. Zu Prinzessin Catherines gesundheitlichen Problemen haben sich die beiden nicht offiziell geäußert.