Historischer "Wendepunkt" für Royal Family: So etwas gab es bisher noch nie

"In dieser Zeit denke ich auch an all diejenigen, deren Leben von Krebs betroffen ist. An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein", schloss Kate ihre Botschaft.

Die emotionale Videobotschaft markiert aber auch einen historischen "Wendepunkt" für die königliche Familie, behauptete ein Experte.

Ende des Mottos "Niemals erklären, niemals beschweren"?

Es ist seit Langem bekannt, dass die britischen Royals den Grundsatz "Niemals erklären, niemals beschweren" verfolgen, den die verstorbene Queen Elizabeth II. zu ihrem Credo erkoren hatte. Kate war in ihrer Rolle als künftige Königin bisher dafür bekannt, sich an das Motto der Monarchin zu halten.

Nachdem sich Kate im Jänner einer Bauchoperation unterzogen hatte, war sie zur Zielscheibe wilder Spekulationen geworden, obwohl sie eigentlich darum gebeten hatte, ihre Privatsphäre zu respektieren. Ein PR-Experte hatte Catherine gegenüber The Mirror eindringlich gewarnt, sich an ihre "Verschwiegenheitspflicht" als Royal zu halten. Bevor die Nachricht über ihre Krebsdiagnose ans Licht kam, sagte Edward Coram-James an Catherine adressiert: "Mein Rat an die Prinzessin: Die verstorbene Königin hatte Recht. 'Beschwere dich nie. Erkläre dich nie.' Sie sind so ziemlich die einzige Familie auf der Welt, die in der Lage ist, sich so gewissenhaft an diesen Grundsatz zu halten. Bleiben Sie also dabei. Panik erzeugt Panik. Und Erklärungen, so gut gemeint sie auch sein mögen, lösen oft Panik aus. Also, bleiben Sie beim Skript."