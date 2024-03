König Charles III. überrascht mit unerwarteter Planänderung zu Ostern

Eigentlich hat man angesichts der Krebsbehandlung, der sich König Charles III. derzeit unterzieht, nicht mit seiner Anwesenheit gerechnet. Doch wie nun unter anderem das Hello!-Magazin berichtet, soll der britische Monarch hoffen, am traditionellen Ostersonntagsgottesdienst der königlichen Familie teilnehmen zu können.

Dies könnte sein erster öffentlicher Auftritt seit der Bekanntgabe der Krebserkrankung der Prinzessin von Wales sein, die am Freitag im Rahmen einer persönlichen Videobotschaft von Kate erfolgte.

Charles will Royal Family beim Ostergottesdienst anführen

Der 75-Jährige, bei dem ebenfalls Krebs diagnostiziert wurde, werde zusammen mit seiner Frau, Königin Camilla, am jährlichen Gottesdienst in der St. George's Chapel in Windsor Castle teilnehmen, sofern sein Gesundheitszustand dies zulässt, heißt es.

Es wird jedoch erwartet, dass der Buckingham Palace besondere Vorkehrungen für eine stark reduzierte Zuschauerzahl treffen wird.

"Es wird davon ausgegangen, dass König Charles am Ostersonntag mit einer geringeren königlichen Beteiligung an einem Gottesdienst teilnehmen kann, wenn sein Gesundheitszustand dies erlaubt", wird Royal-Korrespondentin Danielle Stacey zitiert. "Charles hat seinen Kontakt zu größeren Menschenmengen minimiert, um Risiken zu reduzieren, während er seine Krebsbehandlung fortsetzt."

Nach aktuellem Stand ist die Anwesenheit von Prinzessin Kate beim Ostergottesdienst unwahrscheinlich. Es wurde berichtet, dass William und Kate die Osterferien zusammen mit ihren drei Kindern auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk verbringen wollen - wohin sie bereits mit einem Helikopter gereist sind.