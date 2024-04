Herzogin Meghan: Angst, Kontrolle über Harry zu verlieren

Im Mai soll es einem Bericht der Zeitung The Mirror zufolge wieder so weit sein. Harry möchte dem König neuerlich einen Besuch abstatten, heißt es. Harry wird aus seiner Heimat Kalifornien anreisen, um das zehnjährige Bestehen der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games zu feiern. Es werde angenommen, dass er Zeit mit seiner Familie einplant.

Harry und Meghan sind aus der ersten Reihe der Royals zurückgetreten, als sie im Jahr 2020 aus dem Königshaus ausgestiegen sind. Doch über Harry heißt es, er hege die Hoffnung, dass auch Meghan und ihre Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach England mitkommen, damit sie ihren Großvater und ihre Cousins und ihre Cousine ​​in Windsor besuchen können. Der Prinz selbst hat in der Vergangenheit bei mehreren Gelegenheiten angedeutet, sich eine Annäherung an seine entfremdete Familie zu wünschen.

Der Herzog von Sussex soll den zehnten Jahrestag der Invictus Games am 8. Mai mit einem Gottesdienst in der St. Paul’s Cathedral begehen.

Meghan soll Williams Einfluss auf Prinz Harry fürchten

"Sie weiß tief in ihrem Inneren, dass Harry die Beziehung in Ordnung bringen will, und die Nachricht von Kate[s Krebsdiagose] hat ihn noch entschlossener gemacht, es zu versuchen", zitiert OK! die anonyme Quelle.

"Aber sie denkt, dass Harry naiv ist und dass er William immer noch nicht vertrauen kann", behauptet der Insider. Meghan habe "Angst, dass Harry wieder zum Narren gehalten und William ihn benutzen wird".

Die Herzogin von Sussex werde "sich nicht von ihren Gefühlen beherrschen lassen" und sei immer noch nicht in der Lage, der königlichen Familie die vermeintliche Misshandlung zu verzeihen, die sie während ihrer Zeit als Royal erlitten habe. "Sie weiß, dass sie bessere Entscheidungen trifft als Harry, da sie sich nicht von ihren Gefühlen beherrschen lässt, aber sie befürchtet, dass sie die Kontrolle über diese Situation verliert", so der Insider.

Die Sussexes ließen die Unkenrufe unkommentiert. Es wurde in der Vergangenheit aber schon oft berichtet, dass sich Meghan angeblich eine Entschuldigung vonseiten der Royals wünschen soll.