Prinz Harry und Meghan wollen laut Medienberichten im Juli erstmals seit vier Jahren mit Archie und Lilibet nach Großbritannien reisen. Als Unterkunft wurde ihnen eine royale Residenz angeboten. Britische Medien werten die aktuellen Entwicklungen zumindest als Zeichen einer möglichen Annäherung zwischen König Charles III. und seinem entfremdeten Sohn. Doch Autor und Royal-Experte Tom Bower sieht die Sache pragmatischer – und vor allem weniger romantisch. Im Podcast "The Royalist“ (via Daily Beast) stellte er klar, dass aus seiner Sicht die Rückkehr des Paares weniger mit familiären Versöhnungsversuchen zu tun haben könnte, sondern: „Ich denke, man kann es in zwei Worten zusammenfassen: Verzweiflung und Scheitern.“

Experte: „Harry fühlt sich isoliert“ Die Reise folgt auf Harrys Interview mit der BBC im vergangenen Jahr, in dem er den Wunsch nach einer Versöhnung mit seiner Familie äußerte. Doch laut Bower kommt diese Rückkehr nicht von ungefähr. „Harry fühlt sich isoliert in Kalifornien, er vermisst seine Wurzeln und England. Irgendwie versucht er, sich wieder in die Zuneigung seiner Familie und des britischen Volkes einzuschleichen,“ so Bower. „Wir sehen, wie sie sich praktisch auf Knien zurück nach Großbritannien schleichen und pathetisch dankbar wären, wenn der König zustimmt.“

Meghan suche "verzweifelt nach Ruhm, Anerkennung und Geld" Bower zufolge stehen Harry und Meghan finanziell unter Druck, und ihre Versuche, sich in den USA neu zu etablieren, seien weitgehend gescheitert. Es kursieren derzeit sogar Gerüchte, dass das Paar einen Neuanfang in Australien ins Auge fasst. Besonders für Meghan ist der Grund, wieso sie nach Großbritannien zurückkehrt, ein rein berechnender, ist sich Bower sicher. "Meghan ist jemand, der verzweifelt nach Ruhm, Anerkennung und natürlich nach Geld und Status sucht. Und es scheint ihr, dass ein Besuch bei der königlichen Familie in Großbritannien ihr die Glaubwürdigkeit zurückgeben würde, die sie einst hatte."