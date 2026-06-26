Italienische Zeitung: Buckingham-Palast wird physisch nicht mehr mit König identifiziert werden

Seit Queen Victoria ist der Buckingham-Palast das Symbol der britischen Monarchie. Charles' Großeltern harrten sogar während des deutschen Bombardements im Zweiten Weltkrieg dort aus. Doch König Charles III. will den klassizistischen Prachtbau in London nicht mehr bewohnen. Und das, obwohl das Schloss in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert wurde. König Charles und seine Frau, Königin Camilla, wohnen schon seit langer Zeit im Clarence House gleich nebenan.

Corriere della Sera: Buckingham-Palast wird „Büro der Monarchie“

Zur Entscheidung des Monarchen und der Veröffentlichung seiner Steuern schreibt die italienische Zeitung Corriere della Sera am Freitag: „Der Buckingham-Palast wird zum 'Büro' der Monarchie, zum Schauplatz großer Staatsereignisse und zu einem Museum für Besucher. Er wird jedoch nicht mehr in einem physischen Sinne mit dem König identifiziert werden.“ Dieser Schritt habe sich bereits abgezeichnet. „Seit Beginn der langwierigen und kostspieligen Restaurierungsarbeiten - deren Gesamtkosten sich auf rund eine halbe Milliarde Pfund belaufen, da der Palast stark sanierungsbedürftig war - war immer wieder gesagt worden, dass Charles dort nie wohnen werde. Nun, da es offiziell ist, handelt es sich dennoch um einen historischen Wendepunkt“, so der Corriere della Sera. „Die Entscheidung fügt sich in die Bemühungen um mehr Transparenz bei den Finanzen der Krone ein. Zeitgleich wurde nämlich erstmals die 'Steuererklärung' des Königs veröffentlicht. (...) Vieles hat sich verändert, und Charles' Entscheidung erzählt auch von einer Monarchie, die bewusst ein bescheideneres Auftreten anstrebt - eines, das besser zur heutigen Zeit passt. Davon profitieren sowohl die Untertanen als auch die Touristen: Künftig wird der Buckingham-Palast wahrscheinlich das ganze Jahr über für Besucher geöffnet sein und nicht mehr nur während der bisherigen zwei Sommermonate. Mit anderen Worten: Der Palast öffnet seine Türen für alle.“

Wie aus dem diesjährigen Finanzbericht des Sovereign Grant hervorgeht, also dem staatlichen Topf für die Ausgaben der Royals, soll der Buckingham-Palast nach Abschluss der Renovierung im kommenden Jahr für zeremonielle Zwecke genutzt werden. Staatsbankette, Empfänge für Botschafter und andere Honoratioren sowie Ordensverleihungen wird es dort weiterhin geben. Nur ein tatsächlicher Wohnsitz wird das Schloss, anders als noch bei Queen Elizabeth II., nicht mehr sein.