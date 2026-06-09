Prinz Harry wird voraussichtlich nicht beim FIFA-WM-Finale dabei sein – zumindest nicht als offiziell eingeladener Gast. Die Gründe dafür dürften weniger an einem engen Terminkalender, sondern eher bei Fußball-Legende David Beckham liegen. Das berichtet der gut vernetzte Promi-Experte Rob Shuter in seinem Blog. "[Die Abwesenheit Harrys] hat nichts mit Platzmangel auf der Gästeliste zu tun", verriet ein Insider gegenüber Shuter. "Der Fußball hat seinen Prinzen längst gewählt, und das ist David Beckham." Klingt beinahe so, als ob Beckham – eines der prominenten Gesichter der Veranstaltung – nicht wollen würde, dass der Prinz beim WM-Finale mitfeiert.

"Ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr" Das ist umso brisanter, wenn man bedenkt, dass Harry und seine Frau Meghan einst enge Freunde von David und Victoria Beckham waren. Doch diese Beziehung zerbrach angeblich, nachdem die Sussexes die Beckhams beschuldigt hatten, private Informationen an die britische Presse weitergegeben zu haben – ein Vorwurf, der sich offenbar nachhaltig auf die Beziehung zwischen den beiden Power-Pärchen auswirkte. "David hat das nie verziehen", zitiert Shuter eine Quelle. "Die Anschuldigung hat das Vertrauen zerstört. Ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr." Mehr zum Streit zwischen den Sussexes und den Beckhams lesen Sie hier:

"Harry ist Geschichte" Seit dem Bruch zwischen Harry und Meghan sowie David und Victoria scheinen sich die Beckhams zunehmend in den Kreis von Prinz William und seiner Familie integriert zu haben, so Shuter. So unterstützte David in der Vergangenheit öffentlich Initiativen von William, während Victoria Beckhams Mode regelmäßig von Prinzessin Kate getragen wird. Die Beckhams sind zudem gern gesehene Gäste bei royalen oder königsnahen Veranstaltungen – was für Harry ein Dorn im Auge sein könnte, gilt seine Beziehung zu seinem Bruder doch nach wie vor als zerrüttet. "Die Beckhams haben sich für William entschieden, und Harry wusste genau, was das bedeutet“, bringt es ein von Shuter zitierter Insider auf den Punkt. "Die Beziehung ist seit Jahren vorbei." Das bevorstehende WM-Finale wird nun, wie Shuter schreibt, als Symbol für diese Spaltung betrachtet. "Wenn der Fußball zwischen Beckham und Harry wählen muss, gibt es keine Diskussion", betont eine Quelle. "Beckham ist Fußball-Royalität. Harry ist Geschichte."