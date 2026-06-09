Ex von Tochter klagt an: Demi Moore soll ihn bedroht haben

Ein Sorgerechtsstreit zwischen Rumer Willis, Tochter der Hollywood-Stars Demi Moore und Bruce Willis, und ihrem Ex-Partner, Sänger Derek Richard Thomas, sorgt derzeit für Schlagzeilen. Während die 37-Jährige versucht, das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Louetta zu erlangen, erhebt ihr ehemaliger Partner schwere Vorwürfe gegen sie – und gegen ihre berühmte Mutter.

Moore soll gedroht haben, ihn zu "vernichten" Eigentlich verlief die Trennung zwischen Willis und Thomas im August 2024 einvernehmlich, doch nun beantragte Willis vor Gericht das alleinige Sorgerecht sowie die hauptsächliche Aufenthaltsregelung der gemeinsamen dreijährigen Tochter Louetta. Der Grund: Sie wirft ihrem Ex emotionalen Missbrauch vor. Doch Thomas reichte seinerseits eine Klage ein. Das berichtet die amerikanische Zeitschrift The Sun, der auch die entsprechenden Gerichtsdokumente vorliegen. In diesen beschreibt der 40-Jährige eine Art Verhalten von Demi Moore, das er als einschüchternd empfand, und behauptet sogar, die Schauspielerin habe ihn persönlich bedroht. Konkret heißt es: "Bei dieser Gelegenheit drohte Frau Moore, offenbar aufgrund einer Äußerung von Rumer, mich zu "vernichten". Die angebliche Drohung soll unmittelbar nach der Geburt von Louetta im Jahr 2023 gefallen sein, als Moore und ihre Angestellten unangemeldet im Haus des Paares auftauchten – entgegen Rumers ausdrücklichem Wunsch, in den ersten Wochen nach der Geburt keine Besuche zu empfangen. Dieser Besuch soll eine "erhebliche Störung" verursacht haben.