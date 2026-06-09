Ariana Grande und Ethan Slater: Schon seit Monaten kein Paar mehr

Die Pop-Ikone Ariana Grande und Schauspieler Ethan Slater sind nicht länger ein Paar. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Weekly bestätigte, endete ihre Beziehung bereits vor einigen Monaten. Es habe sich um eine "stille Trennung" gehandelt, die ohne großes Drama verlief. "Es ist einvernehmlich und freundschaftlich", erklärte eine weitere Quelle gegenüber dem Magazin People. "Sie haben sich viel Zeit genommen, sorgfältig nachgedacht und entschieden, getrennte Wege zu gehen. Sie bleiben Freunde und unterstützen sich weiterhin gegenseitig. Ihre Trennung liegt bereits einige Monate zurück."

Ariana Grande konzentriert sich auf ihre Karriere Die 32-jährige Sängerin scheint sich nach der Trennung voll und ganz auf ihre beruflichen Projekte zu konzentrieren. Laut People sei Grande "in bester Verfassung" und widme sich ihrer aktuellen Tour sowie ihrem am 31. Juli erscheinenden Album. Doch obwohl Grande weiterhin mit Leidenschaft ihre Musik verfolgt, deutet sie an, dass ihre Touraktivitäten möglicherweise in Zukunft stark eingeschränkt werden könnten. Im Podcast-Gespräch mit Amy Poehler im Dezember erklärte sie: "Ich denke, die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre werden ganz anders aussehen als die vergangenen. Ich möchte keine endgültigen Aussagen machen, aber ich weiß, dass ich mich sehr darauf freue, diese kleine Tour zu machen. Allerdings könnte es sein, dass es für lange Zeit keine weiteren Tourneen geben wird.“