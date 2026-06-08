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Austropromis

Gabriele und Wolfgang Porsche feiern Hochzeit auf Mallorca

Der Porsche-Aufsichtsratschef (83) und seine Partnerin (63) hatten am 6. Dezember in Salzburg standesamtlich geheiratet.
08.06.2026, 13:18

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Wolfgang Porsche im Smoking und Gabriele Porsche in einem glitzernden Abendkleid stehen nebeneinander bei einer festlichen Veranstaltung.

Gabriele und Wolfgang Porsche haben - genau ein halbes Jahr nach der standesamtlichen Trauung - ihre Hochzeit auf Mallorca gefeiert. Der Anwalt des Paares, Christian Schertz, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Porsches am vergangenen Wochenende im Familien- und Freundeskreis ihre Hochzeit auf Mallorca gefeiert hätten. Der Porsche-Aufsichtsratschef (83) und seine Partnerin (63) hatten am 6. Dezember in Salzburg standesamtlich geheiratet. 

Prominente Gäste

Zur Feier auf Mallorca waren auch zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Wirtschaft dabei. So sagte etwa der deutsche Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der mit seiner Frau Julia vor Ort war, der Bild-Zeitung: "Ein besonderer Anlass, ein wunderbares Fest und eine Liebe, die zwei so besondere Menschen verbindet."

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Auf weiteren Bildern waren auch Gäste wie Mietwagen-Unternehmer Erich Sixt mit Ehefrau Regine, Fleischfabrikant Clemens Tönnies und Ann-Katrin Bauknecht zu sehen.

Agenturen, kurier.at, kat  | 

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