Freundschaft ade: Sophie Trudeau fällt Herzogin Meghan in den Rücken

Die kanadische Fernsehmoderatorin, die von 2005 bis 2023 die Ehefrau des kanadischen Premierministers Justin Trudeau war, war einst in Meghans Podcast "Archetypes" zu Gast. Die Herzogin von Sussex bezeichnete Trudeaus Ex-Frau in der siebten Folge ihres Podcasts auch als ihre "liebe Freundin."

Meghan führte mit Trudeau "Mädchengespräche" bei Pool-Party

Die beiden Frauen scheinen sich so gut zu verstehen, dass sie sogar gemeinsam eine Poolparty gefeiert haben. In Meghans Podcast erinnerten sich Trudeau und die Herzogin an die von Harrys Frau in ihrem Haus in Montecito organisierte private Feier. Meghan bezeichnete die Party als eine gute Gelegenheit, die Kinder zusammenzubringen, Wein zu trinken und zu schwimmen. "Wir sind geschwommen, wir haben Wein getrunken, wir haben im Wasser geplanscht", sagte Meghan, die auch erzählte, "ein aufblasbares Pizzastück" gekauft zu haben.

Mit dem "spritzte die Familie herum und es war ein großer Hit", so die Herzogin.

Das sei kein Tag gewesen, "an dem wir Ehefrauen und Mütter waren, alle perfekt frisiert, mit Hochsteckfrisuren und Perlen und zurückhaltendem Lächeln. Das war die andere Version von uns: beide mit wildem, lockigem Haar und Badeanzügen", schwärmte die Ex-Schauspielerin von ihrer unbeschwerten Zeit mit Kanadas ehemaliger First Lady.

Sie seien ganz locker gewesen, hätten mit ihren Kindern gekuschelt und leise Mädchengespräche auf der Terrasse geführt. "Schwindelig wie absolute Schulmädchen", so Meghan über ihre private Party mit Sophie Trudeau. "Wir hatten einfach so viel Spaß."