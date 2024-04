Kaum noch Freunde: Herzogin Meghan eilt böser Ruf voraus

Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 haben Prinz Harry und Herzogin Meghan schon so manches zusammen durchgestanden. Viele enge Freunde sollen die beiden in ihrer Wahlheimat Montecito, Kalifornien, aber nicht haben.

Mittlerweile hat Meghan nämlich das erste Produkt ihres neuen Unternehmens auf den Markt gebracht und Influencern und Freunden ein Glas Erdbeermarmelade geschickt. Die Modedesignerin Tracy Robbins und die argentinische Prominente Delfina Balquier gehören zu jenen, die ein Bild des Produkts in ihren Instagram-Storys gepostet haben.

Adels-Expertin Charlotte Griffiths stellt diesbezüglich in der wöchentlichen Talkshow "Palace Confidential" von Mail+ fest, dass die Herzogin bei der Wahl ihrer Freundschaften "strategisch" vorgehe. Viele Freunde habe Meghan nicht, so Griffith. Außerdem scheint der zweifachen Mutter inzwischen ein ziemlich hartnäckiger Ruf vorauszueilen.

Nachdem Meghan die erste Ladung ihrer American Riviera Orchard-Erdbeermarmelade in insgesamt 50 Gläsern an Freunde verschickt, stichelte die Adels-Expertin, dass Harrys Ehefrau möglicherweise nicht genug Freunde habe, um so viele Produkte zu verteilen.

"Markled": Meghan eilt böser Ruf voraus

Die Royal-Expertin fügte hinzu, dass Herzogin Meghan in Society-Kreisen dafür bekannt sei, "ihren Freunden die Freundschaft zu entziehen". Das Wort "Markled" habe sich in den letzten Jahren als Slang für die Distanzierung von einer Freundschaft eingebürgert und komme inzwischen sogar im Urban Dictionary vor. Laut der Website des Wörterbuchs bedeutet "Markled": "Jemanden oder etwas im Stich zu lassen, nachdem [die Person oder die Sache] einen sinnvollen Beitrag zum eigenen Leben geleistet haben."

Griffiths sagte in der Show, dass diese Definition existiere, weil Meghan "so vielen Menschen, die sie kennt, ihre Freundschaft entzogen hat."

"[Sie hat keine Freunde] von Familienmitgliedern, 'Suits'-Co-Stars bis hin zu ihrer besten Freundin Jessica Mulroney, deren Kinder Pagen bei der königlichen Hochzeit waren" - hätte sie alle aus ihrem Leben gestrichen. "Ich denke, dass sie ihren Freunden gegenüber etwas strategisch vorgeht, und sobald sie mit ihnen fertig ist, wirft sie sie beiseite und vergisst alles, löscht ihre Nummer und blockiert in manchen Fällen ihre Nummer", so Griffith über die Herzogin von Sussex.