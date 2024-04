Fürstenfamilie bei Circuit de Monaco: Charlène mit neuer Frisur, Zwillinge im Leder-Look

Fürst Albert und Charlène von Monaco haben zusammen mit ihren Kindern Jacques und Gabriella am Samstag, den 27. April einen gemeinsamen Auftritt beim 2024 Monaco E-Prix at Circuit de Monaco hingelegt.

Der Fürst, seine Frau und die gemeinsamen Kinder posierten für Fotografen, während dem Rennsieger Mitch Evans seine Trophäe überreicht wurde, nachdem er eine beeindruckende Leistung gezeigt hatte und den Großteil des 31-Runden-Rennens an der Spitze gelegen war.

Konkurrenz bekam die modebewusste Fürstin allerdings von ihren Zwillingen, welche die Rennsport-Veranstaltung in Monaco in lässigen Lederjacken besuchten.

Charlène, die ihre blonden Haare derzeit etwas länger und mit auf die Seite gekämmten Bangs trägt, war in einer eleganten schwarzen Jacke mit goldenen Verzierungen und einer langen weißen Hose der Inbegriff einer Stilikone. Hinten sind die Haare der Fürstin schon etwas länger, sodass sie sie hinters Ohr stecken kann.

Während Jacques in einer Jeans und einer schwarzen Lederjacke auf der Zuschauertribüne zu sehen war, präsentierte sich seine Schwester in einem rosafarbenen Modell mit asymmetrischem Reißverschluss.

Charlène ist dafür bekannt, dass sie sich in Sachen Styling wenig vorschreiben lässt. So hatte sie unter anderem im Dezember 2020 mit einer Punk-Frisur überrascht und sich mit einem gewagten Undercut gezeigt. Und wenn es um Mode geht, kommen die Zwillinge offenbar ganz nach ihrer Mama. Sie haben sich schon oft sehr selbstbewusst in modischen Klamotten gezeigt.